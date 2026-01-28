Reyes Maroto considera que la renuncia al acta de Ábalos "llega tarde" tras conocerse los presuntos delitos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto durante una entrevista para Europa Press, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, considera que la renuncia al acta de diputado en el Congreso del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos "llega tarde".

"Él tendría que haber renunciado mucho antes", ha trasladado la socialista en una entrevista con Europa Press en la que ha incidido en los presuntos delitos que se han ido conociendo y han acabado investigados por los tribunales en la conocida como 'trama Koldo'.

José Luis Ábalos ha presentado este miércoles su renuncia después de perder su recurso de apelación contra el auto del juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que le envió a prisión provisional.

De esta manera, el PSOE recupera un diputado al correr la lista y entrar Ana María González, alcaldesa de Llaurí, en sustitución del exministro que se encontraba en el Grupo Mixto.

Este cambio no modifica la aritmética de un Congreso de los Diputados que este martes fue escenario de la primera derrota parlamentaria del Gobierno en 2026. Se trataba del decreto del 'escudo social', que incluía, entre otros, la revalorización de las pensiones.

Un rechazo armado con los votos de Vox, Junts y PP. Este último 'no' ha sido tachado por Reyes Maroto de "incomprensible" al ser los 'populares' una formación que "aspira a gobernar España" pero pone en jaque que "millones de pensionistas vayan a cobrar 50 euros más que la media" por la revalorización de las pensiones.

Al hilo, la socialista ha cargado contra las "excusas" del PP para rechazarla, como "el Palacete del PNV" que fue centro de las polémicas del decreto ómnibus del año pasado en el que figuraban también la prórroga de las ayudas al transporte o el la subida de las pensiones.

"Este año los desahucios, algo que nos debería preocupar a todos. Creo que para llegar a ese punto hay que ser inhumano para que no tengamos una regulación que proteja al más desfavorecido con todo el rigor para el propietario", ha apostillado.

Por último, ha reivindicado que el PSOE a quien protege no es a los que "usurpan" y ha acusado al PP de hacer un "uso torticero del lenguaje".