El riesgo de una tormenta seca en incendios como el de Tres Cantos: vientos muy fuertes y con cambio de dirección

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado la tarde de este lunes en Tres Cantos recorrió unos seis kilómetros en apenas 40 minutos, una rápida progresión que estuvo motiva por una tormenta seca con vientos de más de 70 kilómetros por hora.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, ha explicado que, aunque se desconoce el origen del incendio, la "violencia" del mismo sí se explica por esta tormenta seca, sin lluvia, muy fuerte, con rayos y rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora, además racheados y cambiando de dirección.

Estas circunstancias hicieron muy complicado a los bomberos poder controlar el incendio, que progresó de manera muy rápida, de modo que en apenas 40 minutos recorrió seis kilómetros. "Para un incendio es una distancia y un tiempo como nunca habíamos visto en la Comunidad de Madrid", ha destacado el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En este caso, estas circunstancias dificultaron evitar que las llamas llegaran a zonas pobladas, de modo que se procedió al desalojo de unas 180 personas de varias urbanizaciones. "Es un incendio con una carga de fuego importante, porque la vegetación estaba muy seca, muy alta, era pasto, y un viento muy fuerte que hizo que el incendio corriera muy rápido hacia una zona poblada", ha apuntado Ayuso.

El incendio, que ha afectado a una zona aproximada de 1.500 hectáreas, ha sido perimetrado y está en fase de control. Las autoridades han advertido que las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas podrían dificultar las labores de extinción.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas en la Sierra entre las 14.00 y las 22 horas, con posibilidad de granizo y vientos muy fuertes. Así, se esperan tormentas secas con vientos muy fuertes que pueden reavivar parte de ese perímetro donde se está trabajando ahora mismo.

En este sentido, el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha advertido que el viento podría hacer que se reaviven rescoldos y que las ascuas salten a la zona no quemada, así como que se registren otros incendios en la Comunidad.