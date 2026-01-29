Rita Maestre critica que Ábalos se "atrincherara" en su escaño y no cree que mantenga acuerdos con Gobierno de Sánchez

Archivo - El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado que el exministro José Luis Ábalos se "atrincherara" en su escaño en el Congreso hasta ahora y ha señalado que no cree que el exdirigente socialista mantenga acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado Maestre en una tertulia de 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde ha indicado que, en la práctica, los representantes públicos son elegidos a través de las listas de los partidos políticos y que "la gente vota partidos", por lo que considera que el PSOE debería haber recuperado el acta "hace mucho tiempo" y que la decisión de Ábalos de mantener el escaño fue "injusta", tanto para las personas que le votaron como para el partido.

A su juicio, el exministro optó por permanecer en el Congreso "esperando conseguir algún tipo de beneficio o mejora desde allí".

Preguntada por las especulaciones sobre un posible pacto entre Ábalos y el Ejecutivo de Sánchez, Maestre ha subrayado que las conjeturas "forman parte de la discusión política", pero ha insistido en que deben apoyarse en hechos. "Ahora mismo no hay ningún elemento que nos permita afirmar que exista un acuerdo para que a Ábalos le vaya mejor", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que, atendiendo a las declaraciones realizadas hasta ahora por el propio Ábalos, no se desprende la existencia de una relación fluida con el Gobierno, sino más bien una dinámica basada en "entrevistas y amenazas" en las que el exministro insinuaba que podía filtrar informaciones sobre el presidente del Gobierno.

Por último, Maestre ha enmarcado este caso en un problema estructural del sistema judicial, que pasa por la lentitud en la investigación de los casos de corrupción. Como ejemplo, ha citado el juicio del 'caso Púnica' contra el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que se celebra más de una década después de los hechos. "Esto no le pasa solo a Ábalos o a Santos Cerdán, le pasa a un sistema judicial que se toma con cierta calma la persecución de la corrupción", ha concluido.