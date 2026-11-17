La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha criticado este martes a la Consejería de Educación por la denuncia que ha anunciado que interpondrá contra los profesores y ha afeado que "ahora no solo insultan" y "desprecian".

Después de haberse suspendido este lunes un acto de la consejera del área, Mercedes Zarzalejo, por "falta de seguridad" debido a la presencia de docentes manifestándose, según señaló la Policía Nacional, la responsable de Educación informó que se procedería a denunciar a los profesores por este y otras movilizaciones que han tenido lugar durante la huelga de docentes.

Ante este anuncio, la portavoz municipal de Más Madrid ha lamentado que "ahora no solo insultan, no solo desprecian", sino que "le suman una acción más, que no es la de reunirse, sino la de denunciar penalmente" a los maestros, tal y como ha expresado en declaraciones a los medios previas a celebrar una Mesa por el blindaje de las pensiones en su sede en Madrid.

Maestre ha hecho hincapié en que las acciones organizadas por lo sindicatos de docentes son legítimas y ha hecho referencia a que "las únicas imágenes violentas" son en las que "la propia Zarzalejo" tuvo que ser separada de una vecina por la Policía cuando esta era "alcaldesa de su municipio", San Martín de Valdeiglesias.

Asimismo, ha recordado que "negociar en una huelga es obligatorio para la patronal, en este caso, para la Comunidad de Madrid" y ha reprochado que, después de "cinco semanas" de protestas, se hayan celebrado "cero" reuniones.

"Siéntense a negociar de forma inmediata, que es la única forma de mejorar las condiciones de profesores, de familias y de la única forma de terminar esta huelga", ha sentenciado.