Roban en una joyería de Centro con un arma simulada y hieren a una empleada antes de huir con el botín

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional buscan a los autores de un robo cometido la tarde de este viernes en una joyería del distrito Centro, de donde han logrado huir con el botín tras haber dejado herida a una de las empleadas del local.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.55 horas en una joyería ubicada en la calle Toledo de la capital, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Un hombre y una mujer han robado en el establecimiento amenazando a las personas que se encontraban en su interior con un arma simulada. En el transcurso del robo han herido a una de las empleadas del establecimiento.

Se trata de una mujer de unos 35 años que presentaba una herida sangrante en la cabeza, según han apuntado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid. Tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladada a un centro hospitalario para sutura y evaluación, aunque su pronóstico es leve.

Los ladrones han logrado huir a pie del lugar con el botín, aunque el arma simulada ha quedado en el lugar. Agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica se han personado en el local para recabar pruebas.