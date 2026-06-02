Rodrigo afea "la nocturnidad" de la visita de Sánchez al vestíbulo de Chamartín y que no se invitara a Comunidad

Vestíbulo principal de la estación de Chamartín Clara Campoamor - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha afeado este miércoles la visita con "nocturnidad y sin público" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al nuevo vestíbulo principal de la estación de Chamartín Clara Campoamor y ha recriminado al Ejecutivo central que no se invitara a ninguna autoridad regional.

En declaraciones a los medios durante una visita a la urbanización de la UVA de Hortaleza, el consejero madrileño ha lamentado que el Gobierno regional se haya enterado de la inauguración oficial del nuevo vestíbulo de 18.000 metros cuadrados por dos mensajes en la red social 'X', que ve como "una manera de esconderse y de no dar la cara", sobre todo "para que los madrileños sepan en qué se gastan el dinero de los presupuestos que ellos ponen".

En concreto, el jefe del Ejecutivo y el ministro de Transportes visitaron durante la jornada de este miércoles el nuevo vestíbulo principal de la estación, que ha abierto al público este martes. Una "ilustre" visita a la que, ha afeado Rodrigo, no se invitó a ningún representantes del Gobierno regional.

"No había nadie allí en la inauguración. No había ningún ciudadano viendo nada. Era por la noche, con nocturnidad se me atrevo a decir que con alevosía, para que nadie tuviera la oportunidad de chillarles. Como el presidente del Gobierno no puede salir a la calle, pues es el problema que tiene", ha apuntado el consejero madrileño.

En la misma línea, ha recalcado que hubiera sido "mucho más elegante" invitar a la Administración regional, una muestra de "respecto institucional", y principalmente también "que los madrileños tuvieran la ocasión de conocer qué es lo que se ha ejecutado".

En este sentido, Rodrigo también ha censurado que durante todas las obras para modernizar la estación de Chamartín, que arrancaron hace cuatro años, no se haya informado al Ejecutivo autonómico sobre el desarrollo de las mismas. "Nunca, durante el tiempo que duraron las obras, se nos informó al Gobierno regional de qué tipo de instalaciones estaban acondicionando y qué tipo de obras estaban ejecutando", ha indicado para censurar la "falta de transparencia" reiterada por parte del departamento que dirige Óscar Puente.

En esta línea, ha apuntado que el ministro "hace pocas cosas" pero además las que hace "no informa al resto de los poderes públicos que podrían estar implicados en las mismas". "No sé ni el tiempo que dura la obra, ni cuándo han empezado, ni qué materiales ha utilizado, ni qué es lo que ha hecho. Yo desde luego no lo conozco y supongo que los madrileños tampoco lo han conocido", ha indicado.