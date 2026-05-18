Rodrigo lamenta el arrollamiento de ciclistas en Brunete y apunta a un error humano del conductor al quedarse dormido

Archivo - El consejero de transporte de la comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha lamentado este lunes el arrollamiento de un grupo de ciclistas registrados este domingo en Brunete y ha apuntado a un error humano al quedarse dormido el conductor del turismo implicado.

En concreto, siete ciclistas resultaron heridos tras ser atropellados por un turismo a la altura del kilómetro 33,900 de la carretera M-600, a la altura del municipio de Brunete, según ha informado Emergencias 112.

De los siete heridos, uno presenta pronóstico grave, cuatro moderado y dos leve. En relación al paciente grave, presentaba un traumatismo craneoencefálico, por lo que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro, señalan desde Emergencias a Europa Press.

El resto de afectados, con cuadros leves y moderados por traumatismos, fracturas y contusiones, han sido trasladados a distintos centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. El conductor del turismo, un joven de 19 años, ha sido también atendido en el lugar por una crisis de ansiedad. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

En declaraciones a los medios en Guadarrama, el consejero ha subrayado que el accidente no tuvo ninguna relación con el estado de la vía y ha pedido precaución tanto a los automovilistas como a los ciclistas en sus salidas.

"La carretera se encontraba en perfecto estado", ha explicado Rodrigo, que ha recalcado que el arrollamiento se debió a "un fallo, un error del conductor, que se quedó dormido", ha explicado.

En esta línea, ha apuntado que la Dirección General de Carretera está trabajando para ampliar el número de kilómetros de carriles bici, dentro de un plan estratégico del gobierno regional que ya se está ejecutando.

"Tenemos que ir poco a poco porque tenemos que entender que en la Comunidad de Madrid tenemos más de 2.500 kilómetros de carretera, por lo tanto tenemos que ir ejecutando esos carriles bici siempre y cuando que tengamos la oportunidad, en este caso presupuestaria y sobre todo que tengamos la viabilidad técnica de implantarlo en nuestras carreteras", ha indicado Rodrigo, que ha defendido que se trata de una actividad como el ciclismo que "potencia" el deporte y el turismo en la región.