Una rotura en una fuente municipal en San Fernando obliga a cortar el servicio en L7 de Metro más de media hora

Archivo - La estación de San Fernando de Línea 7 de Metro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio en la Línea 7 de Metro (Hospital del Henares-Pitis) ha etado interrumpido este jueves durante algo más de media hora entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando, en ambos sentidos, por una rotura en una fuente municipal en superficie de esta última localidad.

La compañía metropolitana ha comunicado el corte en este tramo --estaciones de Hospital del Henares, Henares, Jarama y San Fernando-- sobre las 12.26 horas con un mensaje en redes sociales en el que apuntaba a una "incidencia en las instalaciones". La circulación, en cualquier caso, ha quedado restablecida a las 13.08 horas, según ha indicado Metro en un mensaje en 'X'.

Fuentes de la Consejería de Transportes han apuntado a Europa Press que la interrupción del servicio ha estado motivada por la rotura de una fuente ornamental de titularidad municipal en superficie que ha afectado a las instalaciones del suburbano.