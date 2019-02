Las Rozas.- La AMPA del IES José García Nieto critica que los alumnos no pueden utilizar el polideportivo

Publicado 08/02/2019 19:53:19 CET

LAS ROZAS, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La AMPA del IES José García Nieto de Las Rozas ha criticado que los alumnos del centro, que "lleva seis años en obras", no puedan utilizar el polideportivo "cuyas obras terminaron en diciembre" porque "aún no se ha hecho entrega" del mismo.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la AMPA, Marta Ferrero, ha criticado que los estudiantes estén realizando las clases de educación física "a la intemperie, esperando a que abran el pabellón".

Según Ferrero, los trabajos terminaron en diciembre, pero tendrían que haber concluido en mayo de 2018, después de haber sido retrasados desde septiembre de 2017, por lo que ha pedido "explicaciones" a la Comunidad de Madrid.

"El pabellón polideportivo estaba incluido en la última fase. Las obras han finalizado en diciembre, a falta de algunos remates, pero eso no ha impedido en otras fases que se entregaran otras aulas. Ahora con el polideportivo es distinto. Se ha terminado en diciembre. Está ahí, pero no se puede entrar. Hemos pedido explicaciones a la Comunidad de Madrid, pero no se nos han dado", ha añadido.

Ferrero ha señalado que a los padres "no les queda más remedio que pensar" que la situación se debe a que "quieren sacar rédito político" a raíz de la cercanía de las elecciones.

"Quieren hacer caja de votos con la entrega de las obras porque les va a coincidir con la entrega de varias fases justo en este periodo. Hay tres centros más en la misma situación en Las Tablas, en Coslada y en Paracuellos", ha afirmado.

La Responsable de la AMPA ha hecho alusión a que el instituto comenzó a construirse por fases y que los alumnos que lo inauguraron, "probablemente" concluyan sus estudios sin haber podido utilizar el pabellón, al no estar incluida la educación física en segundo de Bachillerato.

De este modo, ha criticado que los alumnos realicen las clases "a la intemperie" y que no ha recibido ninguna explicación directa del motivo por el que no se entrega el polideportivo.

"No tenemos confirmación del plazo de entrega por parte de la Comunidad a pesar de habérselas pedido ni de los motivos por los que el pabellón permanece cerrado. no sabemos a ciencia cierta ni cuando se entregará ni cuál es el motivo por el que no se ha entregado ya", ha puntualizado.

Por otra parte, ha recordado que del centro "aún queda pendiente" de ejecutar el patio, una pista deportiva, equipamientos y la ampliación con la parcela cedida por el Ayuntamiento, en la que se ubica el depósito de la grúa municipal. "Estamos esperando que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento concreten la forma en la que van a concluir las obras", ha puntualizado.

La presidenta de la AMPA ha indicado que el instituto comenzó siendo de línea 4 para después ser ampliado a línea 5 y que cuenta con casi 1.000 alumnos. "La parcela en la que ubica no llega a los 12.000 metros. Para centros similares la Comunidad utiliza de al menos 20.000 metros cuadrados. Son muchísimos alumnos para el espacio que tienen", ha concluido.

"CUESTIÓN DE DÍAS"

Al respecto, fuentes de la Consejería de Educación han señalado a Europa Press que "es cuestión de días" que el pabellón se entregue al Instituto, al estar pendiente de realización la certificación de la obra por parte del personal de la Comunidad de Madrid. "Está previsto para los próximos días", han añadido.

Así, han subrayado que "confían" en que "se solucione lo antes posible" porque "la intención es que se pueda utilizar lo antes posible".