Las Rozas emplea la tecnología para llevar el turismo más allá de las áreas comerciales tradicionales

Archivo - La ciudad renueva su distinción como Destino Turístico Inteligente con un grado de cumplimiento del 44,9% - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto en marcha la implantación del proyecto 'Descubre Las Rozas', una Plataforma Inteligente de Destinos (PID) que integrará tecnología avanzada en la gestión turística del municipio para que los visitantes conozcan la ciudad más allá de las áreas comerciales tradicionales y que, de este modo, el impacto económico del turismo llegue de forma más equitativa a todos los rincones del municipio.

Las Rozas recibe más de cinco millones de visitantes al año, pero buena parte de ese flujo turístico se concentra en las grandes áreas comerciales, como Las Rozas Village o The Style Outlets. En este marco, la plataforma trabajará activamente para que esos visitantes también descubran, recorran y disfruten en el resto de la ciudad.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que este sistema abrirá nuevas oportunidades de visibilidad y captación de clientes a los comerciantes, hosteleros y proveedores de servicios, mientras que para los vecinos se traducirá en una gestión más inteligente y ordenada del turismo.

De esta forma, la plataforma monitorizará los flujos de personas en tiempo real, lo que permitirá al Ayuntamiento anticiparse a situaciones de saturación y garantizar que los visitantes, no interfieran con la vida cotidiana.

MODELO DE CIUDAD EQUILIBRADO

El proyecto está financiado con 1,5 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación Next Generation-EU, dentro del programa nacional impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ha dotado a 46 destinos turísticos españoles con un total de 96 millones de euros para acelerar su digitalización.

Se trata de una apuesta por un modelo de ciudad más equilibrado, donde el turismo contribuye al desarrollo de toda la comunidad, ha subrayado el Ayuntamiento. Así, al redistribuir los flujos de visitantes hacia el pequeño y mediano comercio, hacia la restauración local y hacia los espacios públicos, se busca que el impacto económico del turismo llegue de forma más equitativa a todos los rincones de Las Rozas.

La tecnología que sustenta la plataforma se apoya en COSMOS, el gemelo digital de la ciudad con el que Las Rozas ya trabaja, y se integra con la red nacional de Plataformas Inteligentes de Destinos de SEGITTUR. De este modo, las soluciones desarrolladas aquí servirán también a otros municipios españoles.

Asimismo, la plataforma se diseña bajo los principios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia, en línea con los estándares de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) promovidos a nivel europeo, y contribuye a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.