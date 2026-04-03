Las rupturas en la Comunidad caen un 15,2% con Navalcarnero, Torrelaguna, Parla y Valdemoro a la cabeza en divorcios

Archivo - Dos personas pasean por el Parque de El Retiro. En Madrid (España), a 28 de mayo de 2020. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado un total de 10.777 de demandas de nulidades, separaciones y divorcios en el año 2025, lo que supone una caída del 15,2% respecto al año anterior, unas 1.636 menos.

Así lo reflejan los últimos datos de publicados por el Instituto regional de Estadística, consultados por Europa Press, que también indican que los municipios madrileños con más rupturas son los de Navalcarnero, Torrelaguna, Parla y Valdemoro, con tasas del 22,9, 22,7, 21,6 y 21,2 por 10.000 habitantes, respectivamente.

Estos ayuntamientos se sitúan claramente por encima de la media regional, que ha anotado una tasa de 15,4 demandas por cada 10.000 habitantes, por debajo de otras regiones como Baleares o Canarias, que lideran el ranking nacional.

La caída a nivel regional se produce en línea con la tendencia nacional, donde el número de rupturas matrimoniales ha descendido un 13,3%, hasta las 84.424 demandas.

Por tipología de procedimiento, los datos en la región muestran que el divorcio sigue siendo la vía mayoritaria de ruptura (10.393), muy por encima de las separaciones (375) y nulidades (9), que mantienen un peso residual.

Asimismo, durante 2025 se produjo un descenso generalizado en casi todas las categorías: los divorcios consensuados cayeron un 7,2%, hasta los 6.502, mientras que los no consensuados se redujeron un 28,9% (un total de 3.891). Por su parte, las separaciones consensuadas descendieron un 12,8% (273) y las no consensuadas un 11,8%, un total de 102 durante el pasado año.

Frente a estos datos, las nulidades matrimoniales experimentaron un ligero incremento del 11,1%, aunque continúan representando una parte muy reducida del total de procedimientos (9).

NAVALCARNERO, TORRELAGUNA, PARLA Y VALDEMORO, A LA CABEZA

El análisis del Instituto regional de Estadística muestra importantes diferencias entre los distintos partidos judiciales de la Comunidad, con tasas que superan ampliamente la media autonómica en algunos municipios.

En concreto, los partidos judiciales con mayor tasa de rupturas matrimoniales fueron Navalcarnero, Torrelaguna, Parla y Valdemoro, con tasas del 22,9, 22,7, 21,6 y 21,2 por 10.000 habitantes, respectivamente.

Siguiendo la lista de municipios, también destacan otros partidos judiciales con tasas elevadas como Aranjuez, Arganda del Rey o Pozuelo de Alarcón, que se mantienen en niveles próximos o superiores a las 20 demandas por cada 10.000 habitantes.

En un escalón intermedio se sitúan grandes municipios del área metropolitana como Alcalá de Henares (18,3), Móstoles (16,5) o Fuenlabrada (16,3), mientras que otros como Getafe (14,2), Leganés (13,6) o Madrid capital (13,5) presentan tasas más moderadas, en línea o por debajo de la media autonómica.

En la parte baja de la tabla de partidos judiciales, las menores tasas de nulidades, separaciones y divorcios se concentran en Alcorcón (13,1) y Coslada (13,4).