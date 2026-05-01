Ruta de los libros XXL en Madrid: lista de títulos y ubicación de los 26 bancos para pararse a leer en la calle

Archivo - Dos personas camina frente a un banco con forma de libro de la campaña ‘Asienta la lectura-siéntate a leer’, en el Paseo del Prado, a 20 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La campaña coincide con la conmemoración del Día del Libro y con la próxima celebración de la Feria del Libro de Madrid en El Retiro

MADRID, XX (EUROPA PRESS)

La literatura vuelve a salir a la calle en Madrid con una nueva edición de la campaña 'Tu próximo libro está al alcance de tu mano', que transforma distintos rincones de la capital en espacios donde detenerse, leer y fotografiarse junto a un total de 26 bancos con portadas de libros en formato XXL.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración de Penguin Random House, JCDecaux y Dentsu, ha instalado estos puntos de encuentro literarios al aire libre con forma de libro gigante hasta el próximo 14 de junio.

Al igual que en ediciones anteriores, reproduce la portada y las primeras páginas de una obra, incorporando además códigos QR para acceder a fragmentos del libro y a un mapa interactivo con el resto de ubicaciones.

Los bancos están distribuidos en Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca, donde se combinan títulos de autores superventas, literatura juvenil y también clásicos.

DISTRITO CENTRO

- 'Una niña buena', de Elísabet Benavent (Plaza de Callao)

- 'La asistenta', de Freida McFadden (c/ Sevilla esquina Alcalá, frente a Four Seasons)

- 'El nuevo viaje del principito', de Eloy Moreno (Gran Vía, 29 - Casa del Libro)

- 'Enviado especial', de Arturo Pérez-Reverte (Plaza de Santa Ana)

- 'Han cantado bingo', de Lana Corujo (Plaza de Matute)

- 'Oxígeno', de Marta Jiménez Serrano (Puerta de Moros)

- 'Nos tratamos bien', de Lucía Serrano (Fuencarral con Barceló)

DISTRITO RETIRO

- 'Mentira', de Juan Gómez-Jurado (Plaza de la Independencia)

- 'El juicio', de Luis Zueco (Plaza de Cibeles)

- 'El susurro del fuego', de Javier Castillo (entrada Feria del Libro)

- 'Culpa vuestra', de Mercedes Ron (zona Ibiza - Menéndez Pelayo)

- 'El amo (Jotadé 2)', de Santiago Díaz (Cuesta de Moyano)

DISTRITO DE SALAMANCA

- 'La palabra mágica', de Isabel Allende (Plaza de Colón - Biblioteca Nacional)

- 'Misterio S.A. 1 - Los fantasmas no existen', de JGJ y Bárbara (Plaza Felipe II)

- 'La chica del Lago', de Mikel Santiago (Colón con Jorge Juan)

DISTRITO DE CHAMBERÍ

- 'Nunca estuviste solo', de Albert Espinosa (Cuatro Caminos)

- 'Los ecos de Jude', de Joana Marcús (Plaza de Alonso Martínez)

- 'Rita Bum Bum se cambia de cole', de Míriam Tirado (Glorieta de Bilbao)

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

- 'La venganza del apóstol', de Isabel San Sebastián (Plaza de España)

- 'Oscura (El Bosque Voraz 2)', de Keri Lake (calle Princesa)

DISTRITO DE TETUÁN

- 'La víspera', de Manuel Jabois (lateral Castellana)

-'Orgullo y prejuicio', de Jane Austen (Plaza de Cuzco)

DISTRITO DE CHAMARTÍN

'Cazamisterios 1: Caso de las mascotas', de Patricia García-Rojo (Plaza de la Prosperidad)

DISTIRTO DE FUENCARRAL-EL PARDO

- 'Así es como lo verás mañana', de Elizabeth Clapés (Caleido)

-'KPOP' (Avda. Monforte de Lemos, junto a La Vaguada)