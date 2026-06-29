El Samur incorporará 99 ambulancias dotadas con ecógrafos con inteligencia artificial para facilitar diagnósticos

Archivo - Ambulancias de Samur-Protección Civil y coche patrulla de la Policía Municipal de Madrid en el distrito de Latina - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil incorporará próximamente 99 ambulancias dotadas con ecógrafos con inteligencia artificial para facilitar diagnósticos, como anunciará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, que se celebrará este martes.

Es un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por las nuevas tecnologías para reforzar la asistencia sanitaria de Samur-Protección Civil y amplificar los sistemas de coordinación médica desde sus ambulancias.

Fue el Samur el servicio pionero en el uso de la ecografía extrahospitalaria y ha venido optimizando esta herramienta diagnóstica mediante la implantación de nuevos sistemas dotados de inteligencia artificial, que permite mejorar la interpretación de las imágenes, incrementar el rendimiento diagnóstico y facilita la toma de decisiones clínicas en la atención a pacientes graves.