Samur Social dará de nuevo alojamiento esta noche a cerca de 50 vecinos afectados por la explosión de Carabanchel

Agentes de lis Servicios de Emergencias trabajan en el edificio que ha explotado en Carabanchel. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Samur Social volverá a ofrecer esta noche alojamiento a cerca de 50 vecinos desalojados ayer de sus casas a consecuencia de la explosión de gas en un edificio de Carabanchel que causó la muerte de una mujer y dejó heridas a nueve personas.

Así lo han trasladado fuentes del Ayuntamiento de Madrid que han indicado que estos realojados vivían en 14 viviendas de los números 36 y 38 de la calle Azcoitia. Asimismo, se ha facilitando asistencia psicológica tanto a los vecinos afectados como a los familiares de la mujer de 80 años fallecida tras quedar semienterrada y con heridas en brazos, cuerpo y rostro.

"Nos mantenemos pendientes de la evolución de los trabajos técnicos, que determinarán las actuaciones de los próximos días", han destacado las mismas fuentes.

Anoche Samur Social alojaba a 28 personas de seis viviendas del número 36, así como a 12 personas de cuatro viviendas del número 28. Todas las personas fueron alojadas en un hotel, excepto una unidad familiar de 3 miembros y un perro que fueron a uno de los centros de Samur Social, informaba anoche Emergencias Madrid.

La deflagración de produjo poco después de las 16 horas por causas que están siendo investigadas. El edificio donde se produjo la explosión es un bloque de cuatro plantas con cuatro pisos por planta y construido en 1962 en el que se estaban acometiendo obras en la fachada, aunque en el momento de los hechos no había ningún trabajador en la zona.