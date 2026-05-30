Samur Social proporcionará refugio para personas vulnerables ante las altas temperaturas a partir del lunes

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, en la Central del Samur Social. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias sociales de la capital Samur Social activará la Campaña del Calor este lunes (1 de junio), cuando Salud Pública declare el nivel 2 de alto riesgo por altas temperaturas, de cara a proporcionar atención social y refugio a personas en situación de calle durante el periodo de mayor exposición al sol, entre las 12 y las 20 horas.

Así lo ha explicado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, durante su visita a la Central de Samur Social Darío Pérez Madera, donde ha comprobado cómo se prepara este recurso municipal para acoger la campaña.

En declaraciones a los medios, Fernández ha destacado la anticipación con la que se ha puesto en marcha esta iniciativa. "Es la nueva realidad y por eso nosotros tanto en la Campaña de Frío como en la Campaña de Calor estamos trabajando en ampliar las fechas ante la realidad climatológica, que es verdad que está cambiando y lógicamente nos tenemos que adaptar a ella", ha apuntado.

En concreto, en la sede de Samur Social (carrera de San Francisco, 10) se ofrecerá a los usuarios hidratación adecuada, comida al mediodía, acceso a duchas para poder asearse y asistencia social profesional. Además, si la demanda lo requiere, se podría activar también como sede de la Campaña de Calor el Centro de Acogida de Emergencia de Vallecas.

El jefe de unidad de la Central, Juan Carlos Arellano, ha explicado que se ha instalado en el edificio un refugio climático. Se trata de una habitación climatizada con butacas que tiene capacidad para hasta 12 personas, con una afluencia media diaria de 32 usuarios, según ha explicado respecto a los datos de 2025.

"Tenemos ciertas ventajas. Primero, es una ubicación idónea, porque estamos en el centro; y luego, es totalmente accesible, no hay ninguna barrera. Con lo cual, tenemos una serie de condiciones que hacen favorable que este refugio climático sea un punto de encuentro de mucha gente", ha comentado.

MÁS RECURSOS CONTRA EL CALOR

Asimismo, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad pondrá en marcha otras medidas de protección dirigidas a los grupos de población más vulnerables, como mayores, personas en situación de calle, menores y familias en riesgo de exclusión social.

Se intensificarán las rutas de los Equipos de Calle para hacer seguimiento de las personas sin hogar, con apoyo de Samur Social, y se ofrecerán plazas de centro de día en los recursos de acogida San Isidro y Beatriz Galindo.

Del mismo modo, se realizará un mayor seguimiento de los usuarios de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Comida a Domicilio; y este año, la mayoría de los distritos dispondrán de dos o más centros de mayores abiertos a diario en julio y agosto, una "mejora" respecto al verano pasado, en el que abrió uno por distrito.

Además, en las escuelas infantiles se aplicarán medidas ante las olas de calor y los campamentos municipales de verano, que comenzarán en julio, contando con protocolos de actuación que se activan en función de los distintos niveles de riesgo.