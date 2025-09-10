San Fernando de Henares exige a la Comunidad la construcción de los edificios públicos derribados por la 7B de Metro

Archivo - Una afectada de las obras de la línea de metro 7B - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de San Fernando de Henares llevará al próximo Pleno del día 18 una proposición para reclamar a la Comunidad de Madrid la construcción de nuevos edificios públicos que alberguen los servicios públicos a la ciudadanía que se prestaban en inmuebles que fueron derribados como consecuencia de la ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid.

En este sentido, desde el equipo de Gobierno que lidera el alcalde socialista Javier Corpa se pondrá sobre la mesa la propuesta para que dichas construcciones se emplacen en los terrenos ubicados en el complejo conocido como 'antiguo colegio Goñalons'.

Entre ellas, se ha citado la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), que se ha trasladado a Coslada, o la Escuela Infantil 'El Tambor' y la Escuela de Personas Adultas, que también han sido reubicados debido a esta situación.

Además, según recalcan, la Casa de la Mujer, el Centro Joven 'El Laboratorio' o una sala de exposiciones, "que eran un referente", han dejado de estar a disposición de los vecinos "por falta de instalaciones".

"Vamos a seguir demandando que la Administración que tanto daño ha generado a nuestra ciudad responda y aporte soluciones dignas; primero, a las familias que han perdido sus casas o que sufren afecciones en sus viviendas; y, segundo, a San Fernando de Henares en su conjunto, que sufre graves problemas de movilidad y ha perdido prestaciones esenciales", ha incidido el alcalde.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se ha recalcado que esta situación es fruto de "la mala gestión" de la Línea 7B de Metro, siendo el Gobierno regional "único responsable y con competencias sobre esta infraestructura". "La Comunidad de Madrid tiene que comprometerse y comenzar, cuanto antes, los trámites para la recuperación de estos espacios", ha reiterado el alcalde, Javier Corpa.

CONVENIO CON LA UPM

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid para la realización de estudios y análisis con datos satelitales de movimientos del terreno y edificaciones en las inmediaciones de las trazas de los túneles de Metro de Madrid en los términos municipales de Coslada y San Fernando de Henares.

En concreto, se trata de un convenio de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para la realización de estos estudios por parte del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno, adscrito a la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM.

Así, se examinará la evolución de los movimientos del terreno, edificaciones e infraestructuras en dichos municipios utilizando tecnología InSAR satelital --Interferometría Radar de Apertura Sintética-- en superficie a lo largo del tiempo en el entorno próximo al túnel de la línea 7B de Metro y su comparativa con otras zonas adyacentes.

"La aplicación de esta tecnología satelital se utiliza, en primer lugar, para el control de los procesos de deformación en las grandes áreas objeto de este estudio y generar alertas e índices que permitan detectar, analizar y cuantificar deformaciones milimétricas producidas en el terreno, edificaciones e infraestructuras", se indica en el convenio, consultado por Europa Press.

Así, en el estudio se analizarán las deformaciones del terreno en esta zona desde el año 2003 hasta el 2025 con datos obtenidos mediante el procesado de imágenes satelitales y se concretará una caracterización de las deformaciones del terreno que hayan podido afectar a esta zona en el pasado y localizar áreas vulnerables.

En el informe final se incluirán la repercusión de la ejecución de las obras del túnel de la línea 7B entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto en el entorno de estos dos municipios y una propuesta de acciones para realizar un seguimiento futuro de los movimientos en la zona objeto de estudio.