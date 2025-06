Sanz acusa a la oposición de buscar "excusas" al no contestar "sí o no" a la modificación de protocolo de parques

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha acusado a la oposición de "tirar balones fuera", "no decir nada" y buscar "excusas" al no contestar ni "sí ni no" a la posibilidad de modificar conjuntamente, bajo criterios técnicos, los protocolos de aplicación en el Retiro y en otros parques singulares de la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, invitaba este lunes a alcanzar un acuerdo entre todos los grupos para estudiar la posible revisión del protocolo que lleva al cierre del Retiro por condiciones climatológicas adversas, siempre bajo criterios técnicos. Lo hacía después de que el viernes anterior se emitiera una orden de cierre del Retiro, finalmente no ejecutada, en pleno arranque de la Feria del Libro.

"Es una pregunta muy sencilla, si están dispuestos a que podamos abordar una modificación de ese protocolo, si están de acuerdo en que lo hagamos", ha espetado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Cree que la oposición sólo ha "echado balones fuera para no tener que implicarse ni mojarse en esta cuestión".

La portavoz municipal ha recordado que este protocolo fue heredado del gobierno dirigido por Manuela Carmena y que el actual Ejecutivo está "dispuesto a hablar con la oposición si ellos están de acuerdo en que se pudiera acordar alguna medida de otro tipo".

En cuanto a las reclamaciones de la izquierda, la edil ha indicado que el Consejo del Arbolado se reúne de manera periódica, para insistir en que el del arbolado es una cuestión "suficientemente relevante como para que la oposición haga por una vez política útil".

La vicealcaldesa ha vuelto a ofrecer la "mano tendida" del Gobierno para abordar esa posible modificación del protocolo pero "si la respuesta va a ser la nada no se conseguirá avanzar demasiado".