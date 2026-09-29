Sanz afea a PSOE llamar "machista de libro" a Almeida desde un feminismo de "fachada" que "no puede dar lecciones"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afeado al PSOE llamar "machista de libro" al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde su feminismo de "fachada" con el que los socialistas "no pueden dar lecciones" de igualdad.

"Cómo debe estar la brújula moral del sanchismo para que a usted el alcalde de Madrid le parezca machista?", ha preguntado Sanz a la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Meritxell Tizón, durante el Pleno de Cibeles, donde la socialista había criticado el "desmantelamiento" de los Espacios de Igualdad en favor de los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM).

"Las mujeres no les importan ni a usted, ni a este equipo de Gobierno, ni por supuesto al alcalde", ha afirmado la edil socialista, quien ha recordado el apoyo del PP a la iniciativa de Vox sobre el "síndrome post aborto".

La vicealcaldesa ha llevado la réplica al terreno de la política nacional. "Ustedes hablan mucho de feminismo, se les llena la boca, pero luego hacen lo de siempre, que es dejar a las mujeres abandonadas", ha dicho.

Además, Sanz acusado a PSOE de haber intentado "tapar" las denuncias de acoso sexual contra el exdirigente socialista Francisco Salazar. "Las lecciones se las da usted a los suyos", ha aseverado.

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA MUJER

La vicealcaldesa ha defendido que el presupuesto municipal para igualdad y lucha contra la violencia de género pasó de 11,7 millones de euros a 25 millones en 2025. También ha destacado la apertura de dos centros de crisis, la puesta en marcha de una unidad móvil para víctimas de violencia de género y la ampliación de alojamientos y profesionales dedicados a su atención.

Sanz ha replicado que los CIAM permitirán mejorar la atención a las mujeres, con un 30% más de presupuesto y 50 nuevos profesionales, según las cifras que ha ofrecido en el Pleno.

El debate llega después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid suspendiera cautelarmente la adjudicación de 18 CIAM mientras resuelve un recurso del sindicato Cobas sobre la distribución de los equipos y sus condiciones laborales.