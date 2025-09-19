Archivo - El Ayuntamiento de Madrid devuelve la placa de Largo Caballero a la fachada de la Junta de Chamberí - DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha contestado a la izquierda que se ha reinstalado la placa dedicada a Francisco Largo Caballero en la fachada de la Junta Municipal de Chamberí en aplicación de una Ley de Memoria Histórica "profundamente sectaria", para confirmar que no habrá homenaje alguno al "Lenin español".

Después de que ayer tanto PSOE como Más Madrid criticaran que la reposición se había llevado a cabo sin ningún tipo de publicidad y reclamaran un acto de reconocimiento a la figura de Largo Caballero, la también portavoz municipal ha subrayado que no se va a hacer ningún homenaje ni van a "vanagloriar a una persona que se jactaba de ser el Lenin español, que se jactaba de decir que no creía en la democracia como valor absoluto, que se jactaba de decir que no creía en la libertad, que hacía llamamientos a la violencia para conseguir fines políticos". "No creemos que sea ningún referente de nada", ha declarado.

"Hemos cumplido la sentencia en tiempo y forma porque este es un Ayuntamiento serio. Este equipo de Gobierno acata las normas y las sentencias, una sentencia que obviamente viene condicionada por una ley de memoria que es profundamente sectaria, profundamente sesgada", ha declarado desde Carabanchel.