Sanz critica el Gobierno de "más de lo mismo" de Sánchez y a Marlaska, "el peor ministro de Interior" de la democracia

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha criticado este lunes al nuevo Gobierno de la Nación, ya que es "más de lo mismo", ha sido "nefasto" para Madrid en el pasado y, además, "nace con unos pactos de la vergüenza, con un Gobierno arrodillado ante el independentismo golpista". "Desde luego, nada bueno puede salir de ahí", ha resumido.

En el ámbito que le compete como delegada de Seguridad y Emergencias, ve en Interior "continuismo total y absoluto". "Fernando Grande Marlaska ha sido, seguramente, el peor ministro del Interior que ha tenido este país en democracia y, por lo tanto, yo creo que no es una buena noticia para los madrileños y no es una buena noticia para los españoles", ha manifestado.

No obstante, la responsable municipal de Seguridad ha prometido que "seguirá peleándolo" desde el Ayuntamiento de Madrid ante los Ministerios de Interior y Hacienda Madrid tenga "el número de policías que necesita, porque es de justicia".

"Hemos visto que a lo largo de los últimos días ha traído muchos policías de toda España a Madrid, un número muy importante. A lo mejor también podría dejar alguno de esos agentes nacionales aquí a seguir velando por la seguridad de nuestras calles. Pero hasta ahora Marlaska no solo no ha hecho nada, sino que ni siquiera nos ha contestado a los requerimientos que le hemos enviado", ha indicado.

Tal y como indicó Inma Sanz este fin de semana en una entrevista a Europa Press, solo en horas extra de policías municipales el Consistorio tiene que desembolsar anualmente 20 millones de euros. Hoy la concejala no era optimista ante la nueva legislatura porque hasta ahora se han "topado con un muro y no ha habido nada bueno que haya venido el Ministerio del Interior a la capital".

DURAS CRÍTICAS A MÓNICA GARCÍA

Respecto al nombramiento de la líder regional de Más Madrid, Mónica García, como nueva ministra de Sanidad, la vicealcaldesa considera que "no parece que sea lo más adecuado para la Sanidad en España".

"Ya sabemos cuál ha sido su política a lo largo de estos años en la Comunidad de Madrid, de oposición frontal a todo lo que aquí ocurría, cuando tenemos el mejor sistema sanitario de España. Ella era un no a todo. Supongo que va a seguir aprovechando, en este caso, su cargo para seguir atacando a la Comunidad de Madrid, como lleva haciendo todos estos años. Por lo tanto, no puede ser una buena noticia, no es una buena ministra de Sanidad", ha concluido.