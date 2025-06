Sanz dibuja un PP como "partido amplio", donde "no hay un amo" al que decir "sí, buana" porque "no es una secta"

"Este partido no es una secta, en este partido no todos pensamos lo mismo de todo y creo que es positivo que así sea", opina

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado que el PP saldrá de su congreso extraordinario de principios de julio como un "partido amplio que genere consensos y mayorías, que pueda ser votado por todas las personas que están en desacuerdo, desde el centroizquierda" hasta su espectro ideológico, donde "no hay un amo" al que decir "sí, bwana" porque "no es una secta".

La también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha contestado así en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, a la diferencia de posiciones dentro del partido en torno a las primarias, concretamente entre las posturas defendidas por el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Será una de las cuestiones a abordar en el Congreso, del que tiene claro que saldrá "el partido que necesita España". "Estamos en una situación de emergencia nacional y los españoles solo pueden mirar al PP para salir de esta", ha enfatizado.

"Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, de ser un partido con convicciones firmes y que tenga claros cuáles son sus principios, pero también tenemos que ser un partido amplio que genere consensos, que genere mayorías, que pueda ser votado por todas las personas que están en desacuerdo, desde el centroizquierda hasta todo nuestro espectro ideológico para salir de esta situación de agonía que estamos viviendo", ha planteado.

Trabajan en el PP para salir fortalecidos y a punto para las elecciones, deseando que se convoquen "cuanto antes por la decadencia que está viviendo el país".

PRIMARIAS

No ha obviado que hay posturas distintas dentro del partido en torno a las primarias. Inma Sanz ha llamado a la prudencia ante una ponencia que se conocerá la semana que viene, por lo que considera prematuro hablar de una cuestión cuando ni siquiera todavía está esa ponencia sobre la mesa.

Al margen de esta situación concreta, Sanz ha destacado que en el PP "no hay un número uno, no hay un amo a los demás simplemente le dicen 'sí, bwana' porque si no se les lamina del partido". "Este partido no es una secta, en este partido no todos pensamos lo mismo de todo y creo que es positivo que así sea", ha ampliado.

VOX

Preguntada sobre la postura del PP en torno a Vox en la política municipal, Sanz ha confirmado que se lo ponen "muy difícil" con una relación personal con Javier Ortega Smith que "no es fácil en estos momentos porque en el mandato anterior hubo un momento en el que decidió dejar de ser útil, dejar de ser exigente, como había sido en los primeros años del Gobierno municipal, y pasar a la oposición junto con la izquierda".

"Decidió bloquear los presupuestos que esta ciudad necesitaba, decidió bloquear las normas urbanísticas que nos estaba pidiendo todo el sector para seguir avanzando en la construcción de nuevas viviendas y en esa situación siguen. Nosotros no vamos a perder un minuto de confrontación con Vox porque estamos mirando a los madrileños, en nuestro caso, y a los españoles a nivel nacional", ha indicado. Si le piden a Vox que "si no van a ayudar a acabar con esta situación, al menos que no la dificulten".