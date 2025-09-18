Sanz justifica revaluar el bulevar de Alcalá por coincidencia de obras aunque "existe margen" para hacerlo en el mandato

"La prioridad es minimizar las afecciones y hacer lo más compatibles posibles todas las obras que se están realizando en la ciudad"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha justificado la necesidad de revaluar los trabajos del futuro bulevar entre Cibeles y Puerta de Alcalá atendiendo a las obras coincidentes en el tiempo aunque ha apostillado que "existe margen" para acometer el proyecto en el mandato.

Ya el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció ayer que el proyecto del bulevar se retrasaba aludiendo a "la necesidad de una reevaluación en el ámbito de la movilidad". "A lo largo de todo este tiempo tenemos obras muy relevantes en nuestra ciudad, coincidentes en el tiempo y, sobre todo, también tenemos una nueva solicitud por parte de Adif respecto a unas obras en Atocha, muy importantes para la ciudad por la ampliación de la playa de vías", ha explicado la también portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Los trabajos de Adif tienen evidentes afecciones en el entorno de Alcalá y por eso el Ayuntamiento abre "un periodo de reevaluación de esa movilidad". "A partir de ahí lo que haremos es ver si hay que adaptar las fechas de inicio de esa obra o si hay que tomar alguna otra decisión en el sentido de ver cuándo es el momento más propicio para que las afecciones puedan ser las menos posibles", ha indicado Sanz.

"La prioridad total y absoluta es hacer esa reevaluación de la movilidad de la ciudad, con las afecciones que se puedan producir con ese nuevo componente que tiene que ver con las solicitudes por parte de Adif en Atocha. Haremos ese estudio y una vez que tengamos ese estudio pues veremos cuál es el momento más adecuado para iniciar las obras", ha resumido.

Preguntada sobre si las obras del bulevar de la Puerta de Alcalá se acometarán en este mandato, la vicealcaldesa ha contestado que "existe margen en estos momentos pero en todo caso la prioridad es tratar de minimizar las afecciones y tratar de hacer lo más compatibles posibles todas las obras que se están realizando en la ciudad".