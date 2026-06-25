Sanz no ve que dé confianza izquierda que "se parte en 3" con la vía alternativa en Más Madrid y la vuelta de Higueras

Archivo - La exconcejala de Recupera Madrid en el grupo Mixto Marta Higueras - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, cree que no ve que la izquierda dé confianza si "se parte en tres" con la candidatura de Más Madrid Abierto, alternativa a las presentadas por Rita Maestre y Mónica García, y con la vuelta a la política de la exconcejala Marta Higueras.

Sobre "esa segunda vía, o tercera vía, o cuarta o quinta vía que se ha abierto en Más Madrid... Son cuestiones internas de ellos, ellos sabrán cómo lo solucionan, cómo se presentan a las elecciones pero no parece que dé mucha confianza un grupo municipal que se termina por partir en tres. Si no son capaces de gobernar sus propios grupos municipales y sus propios espacios políticos, difícilmente van a poder presentar una alternativa medianamente sólida", ha opinado.

A Sanz le sorprende que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, haya decidido con el diseño de su candidatura que "sólo haya dos o tres concejales que vayan a permanecer".

"A mí, desde fuera, me parece que da poca confianza que si alguien no es capaz de gestionar su grupo municipal pues le vaya a pedir la confianza a 3 millones de madrileños para gestionar una ciudad como Madrid", ha insistido.

La vicealcaldesa tiene claro que "no es un problema de nombres ni de listas o de espacios políticos sino de ideología y de políticas que están absolutamente alejadas de lo que es esta ciudad". "No entienden lo que es esta ciudad y están muy lejos de lo que quieren los madrileños", ha manifestado.

De Higueras ha trasladado que respeta la decisión de quien fuera "una concejal conocida que tuvo un trabajo importante en este Ayuntamiento". "Y ya veremos a ver cómo llegan. Nosotros tenemos nuestros sistemas en el Partido Popular, somos el partido más importante de España, probablemente también la estructura política más importante de toda Europa en estos momentos", ha contrapuesto.

Sanz ha defendido los "cauces internos absolutamente adecuados" con los que se dota el PP. "Y además en el caso de Madrid tenemos la grandísima fortuna de tener a los dos mejores candidatos posibles como son Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida y, por tanto, no creo que tengamos que fijarnos en otros, que ya quisieran tener unos candidatos tan sólidos y unos equipos que estén trabajando de manera tan coordinada como nosotros", ha zanjado.