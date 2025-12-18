Sanz pide al Gobierno "que deje de hacer el ridículo" y a Maroto "que empiece a dar explicaciones y dejar de exigirlas"

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto durante el acto institucional, con motivo del Día de la Constitución, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El acto organiz - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha pedido al Gobierno "que deje de hacer el ridículo", con la petición de los grupos de la izquierda a que se extienda la prórroga de alquileres en 2026, y a la portavoz socialista, Reyes Maroto, en concreto, "que empiece a dar explicaciones y dejar de exigirlas".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha recordado que tanto Más Madrid-Sumar como PSOE forman parte del Ejecutivo central, por lo que cree que esa exigencia sobre los alquileres debieran trasladarla allí. "Y supongo que si no lo hace el Gobierno se va a enfadar mucho muchísimo Yolanda Díaz", ha ironizado.

La también portavoz municipal ha recordado que la de los alquileres es "una decisión que tiene que acordar el Consejo de Ministros del Gobierno de España", por lo que ha reclamado a los grupos de la izquierda "que dejen de hacer el ridículo en la medida de lo posible con exigencias que luego no son capaces de hacer cumplir".

La 'popular' ha defendido que el modelo de su partido para reducir los precios de la vivienda "pasa por incrementar la oferta". "En tanto que no consigamos incrementar la oferta, desde luego no vamos a lograr una solución adecuada para los precios de la vivienda que tenemos en toda España, no solo en la ciudad de Madrid", ha sostenido.

"NO ESTÁN EN CONDICIONES DE EXIGIR RESPONSABILIDADES CON LA QUE TIENEN"

Y, en concreto, dirigiéndose a Más Madrid y PSOE, Sanz cree que "no están en condiciones de exigir responsabilidades a nadie con la que tienen, con el Gobierno más corrupto de la historia de España, con las cloacas, con la prostitución".

"Estaría bien que Reyes Maroto empiece a dar explicaciones y dejar de exigirlas porque son cosas tan graves las que están ocurriendo y las que le afectan, además, en el entorno de su ministerio que y creo que los madrileños se merecen una explicación por parte de esta señora, que hasta la fecha no ha dado una sola", ha lanzado a Maroto.