Sanz rechaza pagar "la broma independentista" y reclama nueva financiación local para dejar de ser "la hermanita pobre"

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha evidenciado el rechazo a pagar "la broma independentista" o "una mensualidad más en Moncloa", para pasar a reclamar un nuevo sistema de financiación local y dejar de ser la "hermanita pobre" del resto de administraciones.

Sanz ha asegurado el apoyo del Gobierno municipal a cuanta acción acometa la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso contra una financiación singular, definida ayer por la jefa de los 'populares' madrileños como "una sentencia de muerte contra España" después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat sobre un nuevo sistema autonómico que se basará en los ingresos de las comunidades y no en el gasto, como hasta ahora.

"No es justo y no es de recibo que los vecinos de Villaverde, de Puente de Vallecas, de Villa de Vallecas, de Usera, de Salamanca o de Chamberí tengan que pagar la broma independentista de algunos en Cataluña. No es justo y no es leal con la igualdad entre españoles y, por lo tanto, con la unidad nacional", ha reprochado la también vicealcaldesa desde un colegio en el vallecano Paseo Federico García Lorca.

La alcaldesa en funciones se ha comprometido a que el Ayuntamiento, a través del Gobierno municipal, adoptará "todas las medidas en su mano para tratar de impedir que esto se lleve a efecto porque no es justo que para pagar una mensualidad más en la Moncloa a los independentistas que están chantajeando al Gobierno de España tengan que ser los vecinos de los distritos de Madrid los que paguen esta fiesta, que además no han elegido y están absolutamente en contra de ello".

"Vamos a apoyar a la Comunidad de Madrid en todas las actuaciones que decida hacer en el ámbito jurídico, en el ámbito político. Por nuestra parte nos vamos a oponer con toda la fuerza que tengamos a ese sistema que es profundamente desleal e injusto y que sólo sirve para privilegiar a unos para estar una noche más en la Moncloa", se ha comprometido.

LA FINANCIACIÓN LOCAL, LA "HERMANITA POBRE" DE LAS ADMINISTRACIONES

Hace un mes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reclamaba al Gobierno "el dinero de los madrileños que han retenido indebidamente" y utilizar el remanente de tesorería, que cifraba en más de 700 millones de euros.

Incluso participó en una concentración frente al Congreso de los Diputados, convocada por la Federación de Española de Municipios (FEMP), por "la falta de respuesta del Gobierno central a las reivindicaciones de financiación de los ayuntamientos, que pone en riesgo la calidad de los servicios públicos". La protesta llegaba después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara que el Consejo de Ministros aprobaría un decreto ley para actualizar el dinero que reciben comunidades autónomas y ayuntamientos como entregas a cuenta.

"La verdad es que a Madrid casi nunca se le paga lo que se le debe. Somos una región y una ciudad profundamente solidarias y además estamos absolutamente orgullosos de serlo. Somos la región que más aporta al sistema de solidaridad nacional, de hecho, probablemente a partir de ahora vamos a ser la única que aporte a ese fondo de solidaridad, y lo que entendemos es que las cosas no se pueden hacer por mero enjuague político", se ha posicionado la vicealcaldesa.

Inma Sanz ha defendido que las comunidades autónomas "necesitan indudablemente un nuevo sistema de financiación", "necesario porque hay carencias en muchas de ellas". Ha abogado por un sistema "multilateral y negociado desde el ámbito de todas las comunidades autónomas pero esto no puede ser una compra de votos para sostenerse un día más en la Moncloa o para pagar a algunos las fiestas independentistas de otros".

La alcaldesa en funciones ha reclamado en este punto un nuevo sistema de financiación local porque "es urgente". "Al final somos siempre, si se me permite la expresión coloquial, la hermanita pobre de las administraciones. Somos siempre los últimos y los olvidados cuando somos la Administración más cercana y la que está prestando servicios permanentemente a los ciudadanos, muchas veces ni siquiera siendo competentes para prestárselos", ha demandado.

Preguntada sobre si las grandes obras que está acometiendo Madrid --soterramiento de la A-5, Parque Ventas y Castellana-- pueden verse comprometidas por el nuevo sistema de financiación, Sanz ha sido contundente al afirmar que no.

Respaldada por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, la vicealcaldesa ha remarcado que "la gestión que se hace del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid es absolutamente rigurosa, absolutamente solvente, con unos ratios de solvencia calificados por todas las agencias y organismos oficiales que dan la garantía de que las inversiones que se asumen se pueden pagar". "Esta ciudad no se mete en inversiones que no puede financiar", ha resumido.