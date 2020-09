Satse advierte de que las UCI están "casi al límite de su capacidad"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse Madrid ha advertido este miércoles de que las UCI del Sermas "están ya casi al cien por cien de su capacidad", teniendo en cuenta que la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) atribuye a la Comunidad de Madrid una "capacidad estructural de 653 camas de UCI reales", incluidas camas de la sanidad privada.

Según Satse, "las de nueva creación no deberían ser llamadas UCI ya que no cuentan con el personal de Enfermería lo suficientemente entrenado como para recibir esa denominación y los que lo están no forman parte de la plantilla estructural", recoge en un comunicado.

"La mayoría de los hospitales de la red pública del Sermas tienen las UCI al límite o han sobrepasado ya su capacidad", ha asegurado el sindicato, para apuntar que "la mayoría de los hospitales ya han duplicado las disponibles", lo que significa que "empiezan a llamar UCI a unidades como REA (Reanimación), URPA (Unidad de Recuperación Postanestésica) o cualquier espacio sanitario que dispone de una cama y un respirador".

Satse ha criticado que cuando, tras la primera ola de Covid, pidieron la adecuada formación para los profesionales de Enfermería, "la Administración prefirió mirar para otro lado".

"Son profesionales con una elevadísima cualificación", ha recalcado, pero ha señalado que "no en UCI sino en otros servicios también de gran complejidad técnica como quirófanos o atención a pacientes postquirúrgicos, por ejemplo".

A este respecto, el sindicato ha asegurado que en junio ya advirtieron a la Comunidad de Madrid "del problema que se avecinaba y de la necesidad de formar a las profesionales de Enfermería que se iban a tener que ocuparse de esas mal denominadas UCI para que no volviera a pasar lo de marzo, abril o mayo", aunque ha apuntado que estas profesionales "están haciendo un esfuerzo extraordinario para ofrecer los mejores cuidados a sus pacientes a pesar de no haber recibido la formación específica para ello".

"Vuelve a ocurrir. Tenemos plantillas enfermeras muy reducidas, con profesionales estresadas, cansadas y que no cuentan con refuerzos y se sienten sin el apoyo de la Administración que lo único que le interesa es decir que tiene capacidad para duplicar o triplicar las UCI realmente existentes y a la que no le importa montar un espacio sanitario en una biblioteca o en un gimnasio", han lamentado desde Satse.