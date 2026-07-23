La secretaria de Protección Civil destaca la respuesta y coordinación en el incendio de Almorox-Villa del Prado

Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), trabajan para la extinción del incendio, a 23 de julio de 2026, en Almorox, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - UME-OCP

CENICIENTOS 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha defendido este jueves la respuesta coordinada del Gobierno de España ante el incendio forestal originado en Almorox (Toledo) y que se ha extendido a la localidad madrileña de Villa del Prado, afectando ya a 890 hectáreas, 600 de ellas en territorio de la Comunidad de Madrid.

Desde el puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos, junto a los delegados del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, Barcones ha subrayado que el Ejecutivo central ha puesto "desde el primer momento" todos sus medios y capacidades al servicio de la dirección de la emergencia.

"Los incendios no entienden de fronteras ni de las distintas instituciones. De lo único que entienden es de la fortaleza del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil para combatir a nuestro único enemigo, el fuego", ha señalado.

La responsable de Protección Civil ha explicado que el Gobierno ha desplegado más de 300 efectivos, entre ellos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Guardia Civil y Protección Civil.

De hecho, preguntada por la distribución de los recursos estatales ante la simultaneidad de incendios en varias comunidades autónomas, Barcones ha asegurado que todos los medios solicitados han estado disponibles de forma inmediata para las direcciones de las distintas emergencias.

Ha explicado que la actuación se basa en un sistema coordinado en el que quien dirige cada operativo determina "qué necesita, dónde, cómo y cuándo", mientras que el Gobierno pone esos recursos a disposición "de manera inmediata".

La secretaria general ha agradecido finalmente el trabajo de todos los efectivos que combaten el incendio "en condiciones meteorológicas extremas", destacando que son ellos quienes "salvan" a la población y al patrimonio natural.

RECLAMA UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

En este punto, Barcones ha insistido en que la emergencia climática está provocando incendios de mayor magnitud y virulencia, con consecuencias "demoledoras" tanto para las personas evacuadas como para el patrimonio natural y cultural. Así, ha reclamado un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Según ha detallado, con datos aún provisionales, en lo que va de año han ardido en España 108.000 hectáreas, el cuádruple de las 24.000 registradas en las mismas fechas del año pasado, además de haberse contabilizado ya 23 grandes incendios forestales, incluido este de Almorox-Villa del Prado y el registrado esta mañana en Burgohondo (Ávila).

Barcones ha sostenido que, independientemente de que el origen de los fuegos pueda ser natural o derivado de la acción humana, ya sea accidental, negligente o delictiva, la emergencia climática agrava sus efectos, por lo que ha defendido reforzar los servicios públicos, mejorar la planificación y anticiparse a este tipo de situaciones.

"El único enemigo es el fuego, el único enemigo es la emergencia climática", ha afirmado, antes de defender que únicamente "la fortaleza del conjunto del Estado" y del Sistema Nacional de Protección Civil permitirá responder con mayor eficacia ante este tipo de emergencias.