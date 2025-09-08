Securitas Direct contratará a más de medio centenar de comerciales telefónicos en Madrid en un evento presencial

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Securitas Direct busca contratar a más de 50 comerciales telefónicos en Madrid a través de un evento presencial que tendrá lugar el 17 y 18 de septiembre en su sede ubicada en Pozuelo de Alarcón, en el marco de una nueva edición del 'Recruiting Day' para captar talento.

La multinacional de seguridad ofrece contrato indefinido, salario base más comisiones y planes de formación y desarrollo. No se solicitará el currículum vitae para participar en las entrevistas y se priorizará conocer a las personas más allá de sus experiencias profesionales, ha informado la empresa en un comunicado.

Las entrevistas se llevarán a cabo de forma presencial e individual con profesionales de la compañía y estarán centradas en las habilidades, aptitudes y valores de las personas. El proceso consta de dos partes que tendrán lugar el mismo día del evento: la primera entrevista tiene un formato 'speed job dating' (entrevista rápida de trabajo), en la que se realizarán una serie de preguntas sobre sus aspiraciones, motivación e interés por la venta.

Durante la segunda entrevista, se realizará un 'role play' de venta. Para participar, con o sin experiencia previa, es necesario apuntarse al proceso a través de la página web. El plazo ya está abierto y permanecerá activo hasta el mismo 18 de septiembre.