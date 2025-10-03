La sede de Metro de Madrid, en Plaza Castilla, se convertirá en centro neurálgico para coordinar el transporte público

Archivo - Fachada de la nueva sede del Metro de Madrid en Plaza Castilla, a 5 de noviembre de 2023 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de Metro de Madrid, ubicada en la avenida de Asturias de la capital próxima a Plaza de Castilla, se convertirá en centro neurálgico para coordinar el transporte público de la región.

Así lo ha dado a conocer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este viernes en el 40 aniversario el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

"Aprovechando el traslado del Consorcio Regional de Transportes al edificio de Metro de Madrid, vamos a convertir esa sede en el centro neurálgico para la coordinación del transporte público de la región", ha informado.

La presidenta ha subrayado que el Metro de Madrid cada vez llega a más lugares de la región y por el transitan 2,5 millones de personas cada día, un medio cada vez "más flexible y con una capacidad cada vez mayor".