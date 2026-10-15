El segundo plazo para solicitar las becas comedor para este curso abre este viernes

Archivo - Una mesa de comedor escolar - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abre este viernes el segundo plazo para solicitar las becas de comedor escolar para el curso escolar 2026/2027, unas ayudas que se podrán pedir hasta el próximo 16 de noviembre en el portal institucional, Cuenta Digital, los registros oficiales y en los colegios sostenidos con fondos públicos.

La convocatoria ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial regional (BOCM) y contempla los mismos requisitos que la convocatoria resuelta a comienzos de septiembre, en la que se concedieron 135.600 ayudas de comedor escolar.

Estará abierta tanto a los alumnos que se hayan incorporado al sistema educativo madrileño tras el comienzo de las clases como a las familias que fueron excluidas en el primer plazo por distintas circunstancias, como errores cometidos al rellenar la solicitud, falta de documentación o entrega fuera de los plazos establecidos.

Los beneficiarios de este segundo procedimiento recibirán la cuantía de la beca concedida con efectos retroactivos al inicio del curso, según ha apuntado el Gobierno regional.

Para facilitar y agilizar la tramitación, deberán presentar una petición en la que figuren sus datos básicos, el permiso expreso para que la Administración regional pueda comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo que se pida en determinados supuestos. La solicitud deberá estar firmada obligatoriamente por todas las personas mayores de edad que figuren.