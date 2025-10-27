Seis detenidos en una operación contra un narcopiso en Getafe

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en el marco de un operativo policial desarrollado esta mañana contra el tráfico de drogas en un narcopiso denunciado por vecinos de Getafe, han informado fuentes policiales.

La intervención policial con una veintena de agentes ha tenido lugar en el número 2 de la calle San Sebastián. Los investigadores tuvieron conocimiento que desde este punto de venta se distribuían diferentes sustancias estupefacientes.

Por ello esta mañana, se ha llevado a cabo la entrada y registro en la vivienda, donde se pudieron incautar 15 gramos de heroína, 11 gramos de cocaína, dos básculas de precisión y más de 1.000 euros en efectivo.

En el operativo han participado integrantes de la Comisaría de Policía Nacional de Getafe, guías caninos y GOIT. Finalmente, seis varones han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.