Seis vuelos cancelados en Barajas en el arranque de la jornada de huelga

Archivo - Archivo.- Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compañías aéreas que operan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas han cancelado seis vuelos durante el arranque de la jornada de huelga general de 24 horas en todo el país.

En concreto, con datos de las 8.30 horas, se han cancelado seis operaciones de las 1.097 programadas para esta jornada en el aeropuerto madrileño, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

Desde el gestor aeroportuario han explicado que las compañías aéreas que operan en este aeródromo, el principal del país, reprogramaron sus vuelos y reubicaron a pasajeros con antelación de cara a la jornada de huelga.

De este modo, esta jornada de huelga hay programadas un total de 1.097 operaciones en Barajas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

La resolución establece tres categorías de protección para los vuelos comerciales en función de las alternativas de transporte disponibles para los viajeros.

Para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, así como las rutas sujetas a obligaciones de servicio público, se ha fijado una protección de entre el 56% y el 85% de las operaciones programadas por aeropuerto.

En concreto, los servicios mínimos para las rutas con Canarias oscilan entre el 56% y el 74%, según el aeropuerto; en Baleares, entre el 68% y el 75%; mientras que se sitúan en el 80% para las conexiones con Ceuta y en el 59% para las de Melilla

Por su parte, para los vuelos internacionales y las rutas entre ciudades españolas peninsulares cuyo desplazamiento alternativo en transporte público sea igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%.

En cuanto a los vuelos entre ciudades españolas peninsulares que cuenten con una alternativa de transporte público cuyo tiempo de desplazamiento sea inferior a cinco horas, se garantizará la reubicación del 40% de los pasajeros. Los servicios mínimos se situarán entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas.