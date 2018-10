El séptimo arte ameniza las noches de verano en Madrid con cerca de 50 cines al aire libre

Publicado 14/07/2018 12:56:44 CET

Todos los distritos de Madrid disponen de al menos un espacio en el que durante los meses de julio y agosto y, en algunos casos, también parte de septiembre, se proyectarán películas para todos los gustos y edades en formato de cine al aire libre.

Según ha informado el Ayuntamiento, en total son 45 cines de verano repartidos por 20 distritos. A ellos se suman las propuestas más consolidas a lo largo de los años, el cine del Parque de la Bombilla, el de CentroCentro y el de Conde Duque, y este año, por primera vez, el de Plaza Matadero en Matadero Madrid.

Desde el 19 julio a septiembre vuelve un año más el festival de cine del Parque de la Bombilla, donde disfrutar de más de 100 películas diferentes. Cada día de la semana se proyectarán 3 películas y los fines de semana serán cuatro los títulos propuestos. La programación arranca el jueves 19 de julio con Errementari y un coloquio con su director Paul Urkijo.

La Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles alberga por quinto año consecutivo 'Cibeles de Cine' que, desde el pasado 20 de junio y hasta el 9 de septiembre, ofrece más de 90 películas en versión original subtitulada.

En esta pantalla podrán verse desde clásicos como 'Desayuno con diamantes', 'Gilda' o 'Chinatow', a éxitos de la última temporada como 'Loving Vincent', primer largometraje compuesto por pinturas animadas, un filme homenaje a Van Gogh en el que cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo. También 'La Librería', de Isabel Coixet, con tres premios Goya, entre ellos el de Mejor Película; 'Perfectos desconocidos', de Alex de la Iglesia, nominada a los premios Platino de este año; o 'The Square', nominada a mejor película de habla no inglesa en los Oscar 2017.

Los más pequeños también tienen una oferta especial para ellos, con películas como 'Ponyo en el acantilado', 'Coco' o 'Peter Rabbit'. Además, el preestreno exclusivo de la película 'Mary Shelley', protagonizada por Elle Fanning, será el motor de una noche temática dedicada al empoderamiento femenino. Y con la proyección de 'Campeones' se dará visibilidad a la práctica deportiva de las personas con discapacidad.

La sala tiene capacidad para 700 personas y las sesiones comenzarán todos los días a las 21 horas. Los viernes y los sábados habrá una sesión extra a media noche. La oferta de Cibeles de Cine se complementa con charlas, fiestas y talleres también para niños.

CINE INDIE EN MATADERO

Plaza Matadero se convertirá por primera vez este año en cine al aire libre de jueves a domingo, desde el 2 al 12 de agosto y del 23 de agosto al 2 de septiembre, con 'Cineplaza de Verano', un ciclo con los mejores estrenos de cine indie internacional de la temporada organizado por Matadero Madrid y Cineteca.

En total son 16 películas de 2017 que han participado, todas ellas, en los más destacados festivales de cine, alguna de ellas ganadora de importantes premios, como la iraní Lerd (A man of Integruty), que obtuvo el galardón Mejor Película de la sección 'Un certain regard' en el Festival de Cannes 2017, o la griega Son Of Sofia, Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Tribeca 2017. Todas las películas comenzarán a las 22.30 horas y son de acceso libre.

Conde Duque se convierte, del 20 de julio al 9 de septiembre, en sala de cine al aire libre y recupera su tradicional ciclo de cine de verano que vuelve a celebrarse en el Patio Sur del edificio. El ciclo cuenta con más de 45 películas, dirigidas a todo tipo de público y con precios que van de los 3 a los 8 euros.

La programación incluye éxitos recientes del cine español, títulos para toda la familia, documentales que han destacado durante el último año y una buena dosis de cine en versión original subtitulada, que contará al menos con un pase semanal. También incluye el regreso de de Sing-Along, el espectáculo de cine con karaoke y animación en directo, que nació en este recinto en el verano de 2014 y que ha recorrido el país con títulos como Grease, The Rocky Horror Picture Show o La llamada.

El Patio Sur de Conde Duque contará, además, con una terraza-bar que abrirá sus puertas cada día a las 19 horas. Todas las proyecciones darán comienzo a las 22 horas.

Éste es también el primer año en el que la práctica totalidad de los distritos de la ciudad cuentan con, al menos, un cine de verano. Ya no es necesario desplazarse al centro de la ciudad para ver una película al aire libre, porque en total se han dispuesto 45 espacios en los parques y plazas, centros culturales, instalaciones deportivas, auditorios al aire libre e incluso en un lugar tan privilegiado como el mirador del Cerro del Tío Pio, en Puente de Vallecas, desde donde se divisan unas de las mejores puestas de sol de Madrid.

En Retiro, habrá dos pantallas durante los meses de julio y agosto en Daoíz y Velarde y en el Parque Roma.