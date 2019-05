Serra pide a Gabilondo que "haga caso a sus votantes y haga un gobierno de izquierdas" y no pacte con Cs

Publicado 12/05/2019 16:03:02 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos IU-Madrid en Pie, Isa Serra, ha pedido este domingo al PSOE y a su candidato regional, Ángel Gabilondo, que no gobierne con Ciudadanos la región tras las próximas elecciones y "haga caso a sus votantes y haga un gobierno de izquierdas"

"Hay que ser claros con el PSOE. Angel Gabilondo no ha dejado claro que no va ha hacer un Gobierno con Ciudadanos, y hay que decirle que rectifique. Hay que decirle que haga caso a las elecciones del 28 de abril y que no ceda ante las presiones de la CEOE, del Banco Santander o de Moodys, que haga caso a sus votantes y que haga un gobierno de izquierdas, precisamente para transformar el rumbo de la Comunidad de Madrid, para darle la vuelta a la injusticia.", ha dicho.

Serra ha participado este mediodía en su primer acto de campaña en Madrid Río en el que ha hecho un llamamiento a los militantes para "echar" a la derecha y al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 26 de mayo.

"En las elecciones generales hemos frenado a la derecha y frente a los que nos daban por muertas, hemos estado frente al poder y sus voceros que están tratando de invisibilizarnos estos días. No nos olvidamos de quienes somos y no nos vendemos. Somos los únicos que damos garantías. No solo vamos a ser determinantes en el rumbo de España, también en la Comunidad de Madrid. El 26 de mayo vamos a tener un gobierno de izquierdas y va a echar de una vez a la derecha del PP", ha manifestado.

La aspirante regional ha reconocido lo "difícil" que ha sido sostener el proyecto de Unidas Podemos en la región esos meses y ahora celebra que exista una "candidatura unitaria" para la Comunidad. Luego, ha pedido a los madrileños que no sean indiferentes ante los desahucios o a la falta de ayudas a familias monomarentales ni tampoco a la condiciones de trabajo de profesionales de la Sanidad Pública, "que muchos son eventuales que trabajando en Urgencias no pueden atender a tanta gente porque no hay ya personal suficiente".

"En la Comunidad llevamos 24 años sufriendo el PP, el de Púnica, Gürtel, Lezo, que ha privatizado los servicios públicos, que es el sostén de la corrupción, que han regalado los servicios públicos a sus amigos como Florentino Pérez o Villar Mir. Ese proyecto llegó gracias a Agurre y los dos tránsfugas del PSOE que se vendieron, y eso lo hemos pagado los madrileños en nuestros derechos", ha pronunciado.

Isa Serra ha tachado de "incompatible con la vida" el sistema económico actual, ya que "uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza y hay mucha gente abandonada y cansados de esperar". Para cambiarlo, ha propuesto recuperar los 250.000 viviendas vacías existentes en al región, recuperar los servicios públicos y la industria y el empleo con una transición ecológica "porque necesitamos un sistema social y económico que cuide los recursos naturales".

También se ha comprometido a defender el transporte público "frente a los buitres como Uber y Cabify", a poner en marcha un plan contra el cambio climático y a defender los derechos laborales de los jóvenes.

"Hay muchos jóvenes que se están pensando ir a votar porque tienen desconfianza en la políticos porque la mentira se ha convertido en lo normal, porque hay un sistema económico que dicen en que se hacen 2,5 millones de horas extra a la semana sin remunerar. Los jóvenes se endeudan para pagarse un máster y luego trabajar gratis en las prácticas de las empresas, cuando tener un empleo no es salir de la pobreza. Yo tampoco confiaría en los políticos. Pero las mujeres sabemos que si no hacemos política nosotras la hacen contra nosotras", ha dicho.

Acompañada por los dirigentes de Podemos Pablo Echenique e Ione Belarra, Isa Serra ha insistido en que, aunque existe la oportunidad histórica de echar al PP y la necesidad "vital" de hacerlo.

"Este 26 de mayo decidimos sobre el futuro de nuestras vidas en los próximos 10 años, si son los bancos, las multinacionales o los fondos decidiendo por nosotros o somos nosotros los que tomamos el control sobre nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de echar a la derecha. Respiramos aliviamos el 28 de abril. Pero si el PP gobierna la Comunidad lo hace con Vox y si gobierna el PP gobierna para los ricos y los ricos siempre votan. Por eso hay ahora hay que ir a votar para cambiar el rumbo de la Comunidad", ha concluido.

ECHENIQUE, CONTRA EL 'TRIFACHITO ANDALUZ' EN MADRID

Por su parte, el Secretario de Organización del partido, Pablo Echenique ha insistido en que la candidatura de Serra es "la única garantía" de que se pare de privatizar la educación y la sanidad y "que dejen de hacer caja los amigos de Isabel Díaz Ayuso y que el PP le siga haciendo 'favorcitos' a los multimillonarios de la Comunidad de Madrid".

"Y además, de nuevo, en la Comunidad, el voto de Unidas Podemos vuelve a valer doble. Porque por un lado sirve para frenar la repetición de que tengamos un gobierno del 'trifachito' andaluz aquí en Madrid, pero por otro lado*sirve para echar a la derecha del gobierno de la Comunidad de Madrid; para echarla del todo, no sólo para echarla un poquito", ha dicho Echenique en referencia a un posible pacto entre el PSOE y Ciudadanos en la Comunidad.

Por su parte, Ione Belarra ha defendido ante la militancia congregada en Madrid Río que Podemos tiene "la mejor candidata para gobernar la comunidad" y que su cabeza de ista no se equivocará "nunca" de bando. "Sabemos a quién defendemos, Isa Serra lo tiene clarísimo", ha afirmado.

"Nunca nos hemos equivocado de bando y nunca nos vamos a equivocar de bando, eso lo tenemos muy claro. Y la candidatura que representa a toda la gente corriente, a la gente trabajadora de la Comunidad de Madrid es la candidatura de Isa Serra y de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Y es que esto es evidente, y lo saben inclusos los que no nos votan", ha remarcado Echenique.