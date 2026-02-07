Serrano critica la "muerte civil" a quien "se sale del guión" del Gobierno y le advierte de que "nada" tapa "su ponzoña"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este sábado el "castigo, señalamiento, etiqueta, linchamiento digital o muerte civil" a quien "se sale del guión" marcado por el Gobierno de España y le ha advertido de que "absolutamente nada" va a "tapar toda la ponzoña y la basura en la que está convirtiendo la sociedad española".

Lo ha afirmado durante su intervención en el arranque de la III Academia de la Juventud Madrileña (AJM) celebrada en San Lorenzo del Escorial, que ha contado también con el secretario general del PP nacional , Miguel Tellado.

"(Dicen) Que hay que abrir la mente, pero solo hasta donde ellos marcan. Y cuando alguien se sale del guión, llega el castigo, el señalamiento, la etiqueta, el hinchamiento digital o la muerte de civil. Y sé de lo que hablo, y si no, os remito a lo que estamos viviendo en los últimos días. Como sabéis todos vosotros, no van a dejar de intentarlo", ha señalado el 'número 2' del PP de Madrid.

Lo ha hecho en alusión a la acusación de acoso laboral y sexual de una exedil del partido contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, esta semana ante las que Serrano anunciaba ayer que estudiarán acciones legales por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el PP por una "vendeta personal". La exconcejala habría grabado reuniones con Serrano y la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, que han sido publicadas en medios de comunicación.

Es en este marco en el que Serrano ha advertido de que no hay nada "que intente la izquierda política y mediática" que sea "capaz de tapar sus puteros, sus corruptelas, sus líos de Begoña, del hermano, los negocios de Zapatero, las entregas a Bildu, las entregas a Esquerra Republicana, la entrega de la igualdad y la libertad de los españoles".

LLAMAMIENTO A LA BATALLA CULTURAL

Frente al "momento crucial de la sociedad" donde se plantea que todo es "ligero, rápido, superficial, donde nada importa demasiado", ha llamado a la juventud a dar "la batalla cultural" y resistirse a quienes intentan "imponer una forma única de pensar".

"Nos hablan de tolerancia mientras cancelan. De diversidad, mientras exigen uniformidad. De libertad, mientras te dicen exactamente qué puedes decir, qué puedes pensar y hasta qué tienes que sentir", ha alertado Alfonso Serrano, quien ha señalado que ya no se puede "fingir que no existe" la batalla cultural porque "cuando uno decide no darla", otro "la gana por él".

Ha proseguido afirmando que durante mucho tiempo se dijo que "la política era gestión y las ideas cosa del pasado", que "lo moderno era no tener principios, solo opiniones blanditas, adaptables e intercambiables".

"Que había que huir de los debates incómodos para no molestar. Y a eso decían que eso era lo moderado. Eso no es moderación. Eso es claudicación", ha aseverado afirmando que mientras "algunos se reían de las ideas", otros "las convertían en dogma y ocupaban cada espacio".

Considera que actualmente hay "quien decide qué es una familia correcta, qué es un hombre, qué es una mujer, qué palabras están permitidas, qué bromas son delito y cuáles no, qué libros sobran, qué convenciones culturales y literarias se pueden hacer y cuáles no, qué tradiciones molestan y cuáles no".

DEFENSA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

"Qué historia que borrar. Qué es acoso y qué no lo es. Quién es creíble y quién no lo es simplemente por su convicción y a todo eso, ojo, lo llaman progreso. Pero no hay nada progresista en imponer, no hay nada valiente en censurar", ha lanzado.

Al hilo, ha defendido que "no es progreso" sino "autoritarismo con maquillaje" y ha defendido que desde el PP se cree "en la libertad", pero "no la de los eslóganes, sino la que incomoda", en la que "se acepta que alguien piense lo contrario y no se derrumbe por ello".

Además, ha afirmado que se les está llamando "reaccionarios por decir obviedades" como "defender la familia", "la bandera", la "libertad educativa", "que el Estado no es tu padre, ni tu terapeuta, ni un doctor moral".

"Por defender el Estado de Derecho. Por defender la presunción de inocencia. Eso ahora parece reaccionario. Pero conviene decirlo alto y claro. Reaccionario no es querer conservar lo bueno. Reaccionario es destruirlo todo y llamar avance a la ruina, que es a lo que nos lleva este gobierno de España", ha planteado Serrano.

Es por ello que ha pedido a las juventudes del PP que den "la batalla cultural con una sonrisa canalla, sin pedir perdón, sin complejos, sin caer en la trampa de la superioridad moral ajena".

Ha arengado al auditorio reivindicando a quien tiene "el coraje" de defender las ideas "cuando es incómodo hacerlo", algo que considera que ejemplifica la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"No aspiréis a gustar a todo el mundo. Aspirad a ser coherentes. No aspiréis a encajar, aspirad a dejar huella. La guerra cultural no se gana con gritos, pero tampoco con silencio. Se gana con ideas claras, convicciones fuertes y una generación que no se deje domesticar", ha rematado Alfonso Serrano.

ACADEMIA DE LA JUVENTUD

Antes de la intervención del secretario general, la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López, ha actuado de anfitriona y ha afirmado que España se sitúa en un "momento decisivo para España" y que actualmente hay cuestiones que se daban "por seguras que empiezan a ponerse en duda".

"Que todos seamos iguales ante la ley, que las instituciones funcionen con independencia, que se respete la justicia y que la libertad no solo sea una palabra bonita. Eso afecta directamente a vuestra generación", ha señalado.

Así, ha trasladado a los jóvenes que cuando "se debilitan las reglas del juego democrático" lo que se pone en "riesgo no solo es el presente sino también el futuro", especialmente de la juventud.

Por su parte, el secretario general de Nuevas Generaciones Madrid, José Yepes, quien ha cargado contra el Gobierno de central afirmando que están "anestesiando" a la población mientras "se pone en frente de ministerios troncales y trascendentales para el país, a puteros y golpistas".

"El conflicto, la polarización y el enfrentamiento ya ha llegado (...) Esto se ha formado despacio, de manera calculada y por nuestro presidente de Gobierno", ha afirmado al tiempo que ha afirmado que con los impuestos de los españoles se pagaban "las prostitutas al anterior ministro de Transportes" y "el sueldo a un orangután con Twitter".