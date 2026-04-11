Serrano denuncia que hay días "sin un solo guardia civil" en Arganda y afea al delegado el "déficit" de efectivos

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en unas jornadas del Partido Popular - PP DE MADRID

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha denunciado este sábado que en el municipio de Arganda del Rey hay días en los que "no hay ni un solo guardia civil para poder actuar", y ha criticado la gestión del delegado del Gobierno en materia de seguridad.

Durante su intervención en la jornada 'Seguridad: nuevos retos y desafíos en nuestra sociedad, organizada por el PP, Serrano ha asegurado que, aunque el catálogo recoge alrededor de 140 agentes para esta localidad, "hay muchos días en los que no hay ni un solo guardia civil".

El 'popular' ha señalado que esta situación ha provocado que, en ocasiones, sea la Policía local la que tenga que asumir intervenciones ante la ausencia de efectivos que dependen del Gobierno central. "Estarían haciendo, supongo, labores de escolta de activistas del PSOE", ha ironizado.

Serrano ha culpado de esta situación al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a quien ve como "un peón" del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un "intento de controlar el PSOE". "Por si lo de Óscar López no funciona", ha deslizado.

Asimismo, cree que "no hay nada peor para la seguridad de los madrileños" que el delegado, que está "instalado en la negación sistemática de los problemas". Así, ha insistido en que el refuerzo de plantillas es "responsabilidad" del Gobierno central y ha reclamado "más efectivos reales" de Guardia Civil y Policía Nacional en la Comunidad de Madrid.

"Porque la seguridad no es un lujo, no es un debate académico, no es una cuestión secundaria. La seguridad es la base sobre la que se construye todo lo demás. No hay convivencia sin seguridad, no hay prosperidad sin seguridad y, sobre todo, no hay libertad sin seguridad", ha afirmado.