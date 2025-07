Serrano (PP) critica al Gobierno por tratar a los migrantes "peor que al ganado" y por "imponer" el reparto de menores

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado al Gobierno de España por tratar a las personas migrantes "peor que al ganado" y por "imponer" a las comunidades autónomas un reparto de menores no acompañados "sin dar financiación".

Así lo ha manifestado este jueves ante los medios de comunicación tras reunirse con el Grupo Municipal Popular de Pozuelo de Alarcón antes del debate de la moción en la que solicitan al Ejecutivo central que desista de su intención de trasladar a 400 menores no acompañados al Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas Desplazadas (CREADE) ubicado en el municipio.

Serrano ha defendido que la moción pide que el Gobierno "sea responsable en algo tan importante como es la gestión de los menores" y ha criticado que "no tiene política migratoria" porque "lo único que hace es tratar a las personas, sean o no menores, peor que al ganado".

"Lo que hace es distribuirlos, quitarse el problema de encima, dárselo a las comunidades autónomas o a los municipios, casualmente la mayor parte de ellos gobernados por el Partido Popular, no financiar ese reparto y desentenderse absolutamente de esas circunstancias", ha afeado, acompañado por la alcaldesa, Paloma Tejero.

Ha lamentado que el Ayuntamiento de Pozuelo se haya enterado por los medios de comunicación de trasladar a 400 menores no acompañados al CREADE, un centro que "no está preparado para tener a menores alojados" y que "suponer traer servicios públicos por parte del Consistorio".

"Ese es un ejemplo de esa solidaridad que ha demostrado el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, como todos los del PP. Que los niños se escolaricen en los colegios del municipio, sean atendidos por los servicios sociales de los ayuntamientos, disfruten de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Existe un coste con todo esto que el Gobierno nunca atiende a la hora de hacer este tipo de repartos", ha recalcado.

SENTARSE CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Así, el secretario general del PP de Madrid ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "deje de lanzar globos sonda, que deje de tratar como fardos y números a las personas inmigrantes y que se siente con las comunidades autónomas".

"Hoy no lo va a hacer, porque está imponiendo automáticamente los repartos que consideran, dejando fuera a comunidades autónomas de las que depende para seguir en el Gobierno, como es el caso de Cataluña y el País Vasco", ha criticado.

Asimismo, ha defendido que hay "muchísima gente" que viene a España y a la Comunidad de Madrid "buscando un futuro y cumplir con sus sueños" y ha subrayado que "no puede ser que todas esas personas paguen por lo que unos pocos hacen". Ha reivindicado la "posición de responsabilidad, rigor y seriedad del PP" en materia de política de inmigración.

"La inmigración no está relacionada con la inseguridad, pero sí es cierto que cada vez que gobierna la izquierda aumenta la inseguridad. Eso generalmente ocurre porque el Gobierno no controla la gente que suele venir a nuestro país y en este caso a la Comunidad de Madrid. Por un lado, pretende imponer a las comunidades autónomas un reparto de menores no acompañados sin dar financiación, Y por otro, no cumple las sentencias del Supremo que le obliga a asumir 1.000 menores de Canarias y hacerse cargo íntegramente de su seguridad y su bienestar", ha apuntado.