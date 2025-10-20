Serrano (PP) critica que Mónica García sea "incapaz de asumir sus responsabilidades" y "meta miedo" a las mujeres

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, posa para Europa Press, en el Senado, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este lunes que la ministra de Sanidad, Mónica García, sea "incapaz de asumir sus propias responsabilidades" y "meta miedo" a las mujeres.

Lo ha expresado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que la ministra, antes de la 'Cumbre de Otoño' de Más Madrid, acusara a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de promover una Sanidad "low cost" comprando los test "más baratos" para el cribado de cáncer de cérvix.

"Resulta que son unos test avalados por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Es decir, son unos test avalados por Mónica García. Por lo tanto, si son unos test avalados por Mónica García y resulta que Más Madrid y Mónica García dicen que no son correctos, el error sería de Mónica García por avalar unos test que no son adecuados o de suficiente calidad, ¿no?", se ha preguntado el 'número dos' del PP de Madrid.

Así, ha criticado que la izquierda sea capaz de "capaz de poner en cuestión cualquier tema" que tenga que ver con la sanidad con tal de meter "miedo a la población madrileña" y las mujeres en concreto. "Pero lo peor no es eso, lo peor es que en el día de hoy hemos conocido que la misma empresa, esos mismos productos, son contratados por el propio Ministerio de Sanidad para Ceuta y Melilla, que son competencia directa de Mónica García", ha reprochado.

Serrano ha incidido en que en Madrid no hay "sanidad low cost" sino que hay una ministra de Sanidad capaz de "poner en cuestión la sanidad madrileña" y a las mujeres "a riesgo de que teman hacerse una prueba que es fundamental para su propia salud".