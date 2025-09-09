Serrano (PP) dice que el Debate evidenciará el "proyecto y seguridad" de Ayuso frente a un Gobierno central "incapaz"

Archivo - El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, realiza declaraciones tras un pleno en la Asamblea, a 16 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba, con los votos de PP y Vox, el Pr - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

ALCOBENDAS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la Asamblea de Madrid y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha subrayado este martes desde Alcobendas que el Debate sobre el Estado de la Región (DER) servirá para mostrar el "proyecto y la seguridad" que ofrece el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso frente a un Gobierno central "incapaz de poner de acuerdo a sus socios" y de "cumplir su programa".

El diputado 'popular' se ha manifestado en estos términos ante los medios de comunicación al término de una visita a la Base Norte de Policía Local de Alcobendas donde, acompañado por la alcaldesa, Rocío García Alcántara, ha conocido de primera mano las instalaciones y el plan 'Alcobendas Segura - Legislatura 2023/2027', que cuenta con una inversión récord de ocho millones de euros.

Serrano ha evitado adelantar alguna de las medidas que podría presentar la presidenta regional en el Debate --que se celebrará el jueves y el viernes en la Asamblea de Madrid--, si bien ha incidido en la necesidad de reforzar la enseñanza de Matemáticas tanto para alumnos como profesores, así como el compromiso de facilitar las ayudas al embarazo a partir de las 21 semanas de gestación.

Asimismo, Serrano ha avanzado que el Gobierno regional presentará medidas en ámbitos de infraestructura, economía y políticas sociales, y ha insistido en la importancia de que la ciudadanía siga el que considera el "el debate más importante del año". En materia de seguridad, ha destacado que el Gobierno autonómico genera confianza en la población al ser "previsible, con proyectos y estabilidad".

Frente a ello, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "simplemente aguantar" y ser "incapaz de sacar adelante medidas" como la reducción de la jornada laboral debido a la "falta de acuerdo entre sus socios". Serrano considera que Sánchez está "en el tiempo de descuento" y le ha exigido la convocatoria de elecciones".

"Lo que se compara son dos modelos. Un Gobierno que gobierna, un gobierno que cumple con su programa, como es el de Isabel Díaz Ayuso; y otro que ya está en el tiempo de descuento y que lo que debería hacer, para el beneficio del conjunto de españoles, es disolverse y convocar elecciones", ha remachado Serrano.