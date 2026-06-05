Serrano ve un "Juego de Tronos complutense" en el PSOE de Alcalá de Henares frente a un PP que "cumple con los hechos"

El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado el "particular Juego de Tronos complutense" del PSOE en Alcalá de Henares frente a un Gobierno municipal, el de Judith Piquet (PP) que, según ha defendido, "cumple con su programa" y "cumple con los hechos".

Así lo ha señalado durante una visita a Alcalá de Henares, dentro de la ronda que está realizando por los principales municipios de la Comunidad de Madrid donde el PP logró nuevos alcaldes en las elecciones de 2023.

En el caso de Alcalá, ha afirmado que lo hecho en estos tres años "podría justificar incluso más allá de una propia legislatura" y ha destacado la "transformación" que, a su juicio, está viviendo la ciudad complutense bajo el mandato de Piquet.

El popular ha citado actuaciones como el aparcamiento de Nuestra Señora de Belén, el de Luis Vives, la plaza de Cervantes, el proyecto de Roca City o la avenida de Guadalajara; además del auge de la programación cultural, como la Noche en Blanco, o la apuesta del Gobierno regional en este municipio con el Plan Vive o el futuro intercambiador de autobuses.

Serrano ha defendido que Alcalá está recuperando "ese esplendor que nunca debió perder" tras salir del "letargo" de "ocho años de gobierno socialista".

"Muchísimas obras y muchísimas acciones que pueden justificar más de una legislatura y que demuestra que el equipo que lidera Judith Piquet ha hecho en tres años más que el anterior equipo de gobierno en ocho o que podía haber hecho incluso en 16 años", ha afirmado.

"JUEGO DE TRONOS COMPLUTENSE"

De este modo, ha contrapuesto el proyecto del PP en Alcalá con la situación del PSOE local, al que ha acusado de estar "más interesado en sus luchas internas" que en la calidad de vida de los vecinos.

"Enfrente lo que tenemos básicamente en el caso de Alcalá de Henares es su particular Juego de Tronos complutense, más interesados en sus luchas internas, con el protagonismo de un servil mamporrero del sanchismo, que lo que busca es perpetuarse en el organigrama del PSOE", ha señalado.

A su juicio, el PSOE de Alcalá es "un fiel reflejo" de los socialistas de Madrid y nacional: "Un partido sin rumbo, del que no queda nada de socialismo ni de español, y que básicamente está a lo que diga Pedro Sánchez y rodeado de casos de corrupción".

Serrano ha defendido que hay proyectos, como el de Alcalá de Henares, que están "totalmente consolidados", aunque ha remarcado que "no está terminado". El secretario general del PP madrileño ha sostenido que los ciudadanos están viendo que, allí donde gobierna, el Partido Popular "cumple con su programa" y "cumple con los hechos".

En este sentido, sobre la posibilidad de gobernar con socios, ha deslizado que es "mucho más sencillo cumplir con el 100%" del programa cuando se tienen "las manos libres para poder trabajar" y se depende "solo de los vecinos".

"Estoy convencido de que, si hoy hubiera elecciones en Alcalá de Henares, el resultado del PP sería todavía mejor del que obtuvo hace tres años", ha concluido.