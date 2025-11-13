El servicio móvil de prevención contra las drogas recibe más de 40.000 visitas en 112 municipios de la región

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, presenta una encuesta del Gobierno regional sobre la percepción de las drogas - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Móvil de Prevención contra las Drogas de la Comunidad de Madrid ha recibido más de 40.000 visitas en 112 municipios desde su puesta en marcha, tal y como ha informado consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Se cumple un año desde la puesta en marcha del Plan Regional Contra las Drogas, con resultados "positivos" en cuanto al descenso de su consumo, especialmente entre los más jóvenes, según ha indicado el consejero. Este Plan contiene 75 medidas, de las cuales, el 92% ya están cumplidas o ejecutándose.

En materia de información, se ha atendido a las personas que tienen problemas y a sus familias través del servicio 012 Contra las Drogas, que es prestado por 19 psicólogas, las 24 horas del día, todo el año. En su primer año de funcionamiento, ha atendido a más de 450 personas.

Otra parte importante del Plan está orientado a la prevención entre los escolares. Para ello, se han realizado varias campañas contra el consumo de cannabis y cocaína, y difundido mensajes en conciertos de música y eventos deportivos, se han colocado 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro y espacios públicos para recordar a los jóvenes su responsabilidad en decir "no a las drogas".

Asimismo, se han impartido más de 700 talleres en institutos, con más de 21.000 alumnos participantes y se han instalado buzones físicos en colegios e institutos, para recoger denuncias anónimas sobre la presencia de drogas en entornos escolares.

En el ámbito sanitario, se han realizado más de 30 inspecciones en establecimientos, para evitar la venta de productos adictivos ilegales. En 2024, las Unidades Móviles de Asistencia Sanitaria han realizado más de 18.500 intervenciones. Además, se han reforzando tanto la Unidad de Desintoxicación y Cuidados a jóvenes, como la Red de Atención Ambulatoria a Drogodependientes.

"Y, de cara a los próximos meses, aumentaremos el control sobre pacientes que toman medicamentos con riesgo de adicción; crearemos una Unidad de Patología Dual, para personas con trastorno mental y adictivo; y potenciaremos las Unidades de Ingreso y Hospitales de Día", ha finalizado el consejero.

Además, ha recordado que en el ámbito judicial, la semana pasada la Comunidad de Madrid firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para atender a las personas con adicciones que acuden a los Juzgados de Plaza de Castilla.