La Sierra Norte organiza seis rutas guiadas gratuitas en noviembre para descubrir su patrimonio natural e histórico

Carpetania Suena a Otoño: seis rutas guiadas para descubrir las historias y paisajes de la Sierra Norte de Madrid - CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA VILLA SAN ROQUE

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sierra Norte de Madrid celebrará hasta el 28 de noviembre el programa 'Carpetania Suena a Otoño', una iniciativa que ofrecerá seis rutas guiadas gratuitas para descubrir los paisajes, la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural de la comarca.

La propuesta da continuidad al proyecto 'Carpetania Suena', vinculado a la Red de Caminos Carpetania, que incorpora relatos, testimonios y paisajes sonoros a diferentes itinerarios para acercar a los visitantes a la memoria y la identidad del territorio.

Las seis experiencias permitirán conocer distintos aspectos de la Sierra Norte, desde los antiguos oficios y los vestigios históricos hasta la biodiversidad, la geología y la relación de los pueblos con su entorno natural.

La programación arranca este mismo sábado, a las 9.30 horas, con el Camino de los Canteros, en El Berrueco. Se trata de un recorrido en bicicleta eléctrica por los paisajes graníticos de la zona para conocer la historia de los antiguos canteros y la huella que este oficio ha dejado en la arquitectura y los caminos de la comarca.

El sábado 14, a las 9.45 horas, tendrá lugar la Ruta de Juana la Beltraneja, que recorrerá escenarios vinculados a este personaje histórico del siglo XV. La actividad incluirá una representación teatralizada para acercar a los participantes a los acontecimientos de aquella época.

El domingo 15, a las 9.30 horas, será el turno de la Ruta de los Puentes Medievales, una propuesta dirigida también al público familiar que permitirá descubrir los antiguos pasos y caminos de la sierra mediante pistas y enigmas.

El programa continuará el sábado 21 de noviembre, a las 9.30 horas, con 'Maravillas de la Sierra del Rincón', una experiencia centrada en los paisajes, los sonidos de la naturaleza y la escucha consciente del entorno.

El domingo 22 de noviembre, a las 10 horas, se celebrará la ruta 'Pueblos del Valle del Jarama', que permitirá conocer las localidades y los paisajes del valle, así como su relación con el agua y la geología. La actividad también propone aprender a captar la belleza del entorno mediante la fotografía con el teléfono móvil.

Por último, el sábado 28, a las 9.30 horas, tendrá lugar la 'Ruta por la Historia', en La Cabrera, un recorrido por los vestigios históricos y las huellas de distintas épocas que permanecen en el paisaje del municipio.

CAMINOS QUE TAMBIÉN SE PUEDEN ESCUCHAR

'Carpetania Suena' es un proyecto impulsado por el Centro de Innovación Turística Villa San Roque que propone descubrir la Sierra Norte a través de seis itinerarios temáticos de la Red de Caminos Carpetania.

La iniciativa incorpora pódcast y piezas sonoras que recuperan voces, historias, sonidos de la naturaleza y conocimientos tradicionales para ofrecer una forma diferente de acercarse al territorio. Estos contenidos están disponibles en la web de Sierra Norte de Madrid y mediante códigos QR vinculados a los recorridos.

El programa 'Carpetania Suena a Otoño' busca así combinar la actividad al aire libre con la divulgación del patrimonio local y el conocimiento de las tradiciones, además de fomentar un turismo responsable y contribuir a la economía rural.

Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa. La información completa de los recorridos y las reservas se puede consultar en la página web (https://sierradelguadarrama.com/carpetania-suena-a-otono/)