Siete detenidos cuando se disponían a robar una joyería en un centro comercial de Torrejón - GUARDIA CIVIL

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Madrid han detenido la mañana de este jueves a siete integrantes de una organización criminal en el momento en el que se disponían a cometer un robo con violencia en una joyería de Torrejón de Ardoz.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana en un centro comercial de la citada localidad, han informado Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Los arrestados han sido detenidos cuando se disponían a cometer un robo con violencia en una joyería, establecimientos que están siendo objetivo recurrente de los ladrones en los últimos meses.

En apenas tres meses se han registrado al menos ocho grandes atracos en establecimientos de joyería en la región, la mayoría de ellos en la capital, aunque algunos de los más violentos en Pinto o Torrelodones, donde los ladrones irrumpieron arma en mano.

Finalmente, el operativo se ha podido llevar a cabo sin incidentes y ahora la Guardia Civil investiga la posible relación de los arrestados con otros hechos delictivos. Ninguna persona ha resultado herida.