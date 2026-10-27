Un simulacro recrea un incendio y rescate de piezas de arte en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial

Simulacro de incendio y rescate de piezas de arte en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a Guardia Civil, Policía Local de San Lorenzo de El Escorial y voluntarios de Protección Civil han participado este martes en un simulacro en el que se ensayaban los trabajos de extinción y rescate de piezas artísticas en el Real Coliseo Carlos III de la localidad.

El simulacro ha arrancado con una llamada telefónica al 112 que alertaba de un supuesto incendio en este espacio, declarado Bien de Interés Cultura (BIC) y que data del siglo XVIII. Los Bomberos han acudido al lugar para sofocar las llamas y rescatar las piezas de arte siguiendo un protocolo basado en el uso de fichas de salvaguarda.

Estas fichas recogen la información necesaria para proteger el patrimonio y las obras de arte que albergan los edificios históricos de la Comunidad de Madrid en caso de siniestro. Detallan los procedimientos de retirad ay manipulación de los objetos, así como las vías de acceso y evacuación disponibles.

Además, incluyen las características de las edificaciones, sus planos y los de su entorno, así como de los sistemas de detección y extinción de incendios disponibles, como detectores de humo o extintores. Así, algunos objetos se han evacuado al exterior y otros han quedado dentro protegidos adecuadamente.

Las piezas extraídas se han depositado en una zona habilitada para su embalaje por los técnicos de Cultura con la colaboración del Equipo de Respuesta Lógica Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE); mientras que los agentes de Guarida Civil han participado en su custodia y el Summa 112 atendía a heridos.

El ejercicio ha sido coordinado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) y se enmarca dentro del plan de salvaguarda de bienes culturales. En el ensayo ha estado presente el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

142 EDIFICIOS CON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

En la actualidad, 142 edificios de la Comunidad de Madrid cuentan con este tipo de protocolos, elaborados por la Subdirección General de Patrimonio Histórico en colaboración con los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad. Estos escritos poseen un listado de los bienes muebles en cada edificio, divididos según niveles de prioridad.

Este proyecto de conservación preventivo se puso en marcha a finales de 2019 para hacer frente a situaciones de emergencia y evitar daños como los que se produjeron en el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, en abril de ese mismo año.

Es el quinto simulacro de estas características que se lleva a cabo en la región, tras los celebrados en la Catedral de La Magdalena de Getafe (2022), la Catedral Magistral de Alcalá de Henares (2023), la iglesia de Santa Catalina de Villamanta, en 2024, y el año pasado en el antiguo convento de Boadilla del Monte.