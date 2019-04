Sindicatos critican que no hablaran de paro o dependencia en los Debates pero llaman a votar para frenar a Vox

Publicado 24/04/2019 14:01:46 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO y UGT de Madrid han criticado este miércoles que los líderes de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos no hablarán de paro, desempleo juvenil, industria o dependencia durante los Debates de los últimos días, pero han llamado a votar, preferiblemente a los partidos de izquierdas, para frenar a Vox "y no perder las conquistas conseguidas" por la ciudadanía.

El secretario de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha señalado que los debates televisivos electorales "se han tirado los trastos a la cabeza" y se convirtió "en una jaula de grillos en donde no había propuestas serias enfocadas a que las personas que recuperen el Estado de Bienestar". "Si lo que nos viene ahora son partidos de ultraderecha, si te quedas sin ir a votar lo que hace es que el Estado de Bienestar vaya para abajo porque va a entrar la ultraderecha", ha apuntado.

En esta línea, el sindicalista ha pedido que todos los trabajadores vayan el domingo a votar y lo hagan a partidos de izquierdas para "proteger los derechos sociales, laborales y económicos". "Si te quedas en casa pues luego verán lo que te viene encima", ha manifestado.

Reillo apuesta por políticas que generen empleo de calidad, derogar las reformas laborales para acabar con la precariedad, bajar la siniestralidad y acabar con la explotación laboral. "Lo que quieren algunos políticos es que haya despidos más baratos. Si ganan las políticas de izquierdas lo celebraremos pero les exigiremos, como lo hemos hecho al PSOE estos 10 meses y no hemos conseguido, la derogación de la reforma laboral y la Ley Mordaza", ha dicho.

El líder regional de UGT también pedirá al nuevo Gobierno una economía que vaya hacia el I+D+i y reforzar la Industria, "de la que no se habló nada en los Debates"; así como impulsar las políticas sociales, luchar contra la pobreza, "recaudar más y de manera más justa", garantizar por Ley la Igualdad Salarial, que no haya techo de cristal; una Ley de Igualdad de trato; empleos estables y más remunerados, la desaparición de los copagos farmacéuticos, etcétera.

"Vox quieren que trabajemos por un mendrugo de pan, como en el siglo XIX. Vamos a ser muy beligerantes, no vamos a perder los derechos conseguidos con compañeros asesinados o en la cárcel y no vamos a permitir que vengan ahora unos señores franquistas, fascistas, a quitarnos derechos conseguidos por todos. Estaré al frente me cueste lo que me cueste", ha prometido.

Por su parte, el secretario de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha hecho un llamamiento a las clases trabajadoras para que movilicen el voto y voten "para terminar con un modelo de crecimiento débil y fallido e ir hacia nuevas políticas".

"En Madrid necesitamos pactos por el I+D+i y abordar la revolución tecnológica y la transición ambienta. Queremos un empleo de calidad, que se cumpla la ley y reforzar la inspección y dar batalla por el respeto al trabajo de las personas. Para poder tener un futuro de desarrollo equilibrado necesitamos una sociedad justa y cohesionada. Queremos Justicia Fiscal. Necesitamos que paguen todo lo que no pagan los más ricos. Ya basta de alegrías, de regalarles más de 2.000 millones todos los años. Con ese dinero podemos cohesionar la sociedad y sacar a la gente de la pobreza", ha señalado.

Ambos líderes sindicales también han llamado a la movilización del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, cuyo lema será '+ Derechos + Igualdad + Cohesión. Primero las Personas' La marcha central de Madrid tendrá de Neptuno a Sol a las 12 horas de ese día.