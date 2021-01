Sindicatos ven "inviable" la negociación con Sanidad sobre traslados al Zendal tras tres reuniones

Adelantan que los próximos días verán "los siguientes pasos a dar" en sus reivindicaciones ante los traslados "forzosos" al centro

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad --Satse, CC.OO., Amyts, CSIT y UGT-- consideran que la negociación con la Consejería de Sanidad se ha vuelto "inviable" en torno a los traslados al Hospital Enfermera Isabel Zendal tras celebrarse tres reuniones de este órgano "monográficas" sobre el centro estos días y han adelantado que en los próximos días evaluarán "los siguientes pasos" de sus reivindicaciones.

En un comunicado conjunto dirigido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la directora de Recursos Humanos, Raquel Sampedro, al que ha tenido acceso Europa Press, mantienen su "oposición rotunda" a los traslados "forzosos" al Zendal e inciden en que la movilización de personal en un momento "insostenible" para los centros --la tercera ola del Covid-- "descapitaliza" los recursos humanos y "dificulta la asistencia sanitaria".

Entienden que este sistema está "aumentando el estrés de los profesionales" tanto de aquellos que cuentan con un contrato Covid como aquellos que se quedan en sus centros con plantillas "muy mermadas", por lo que creen que el Zendal debería tener profesioanles propios.

"Todos los profesionales del SERMAS siguen sin ver ni un solo detalle de agradecimiento por parte de la Consejería de Sanidad que pueda compensar el esfuerzo, el compromiso y la entrega absoluta que han tenido durante este último año, en el que hemos sufrido desgraciadamente los peores meses de la sanidad madrileña, que empezaron con la explosión Covid y que continua con la tormenta 'Filomena' o la sobrecarga por vacunación", han cargado desde las asociaciones sindicales, que han pedido de manera "urgente" una compensación "tangible" que sirva de aliciente.

PROBLEMA QUE "NO SOLO AFECTA AL ZENDAL SINO A TODOS LOS HOSPITALES"

Por su parte, el representante de UGT en la Mesa, Julián Ordoñez, ha advertido de que "existe un gran problema global y que no afecta solo al Zendal sino a todos los hospitales", ya que "las políticas seguidas hasta la fecha han traído un gran número de renuncias que han duplicado la pérdida de recursos en los hospitales de origen con tan solo la mitad de la necesidad cubierta en el Zendal".

La secretaria general de CC.OO. Sanidad Madrid, Rosa María Cuadrado, ha criticado el "empeño" de la Consejería en mantener la plantilla del Zendal "a coste cero, sin una plantilla propia y sin hacer ninguna contratación", y "a costa de minorar las plantillas del resto de hospitales", que "no solo pierden a los profesionales que finalmente deciden aceptar ese cambio forzoso de hospital sino que además pierden a todos los que renuncian a su contrato porque no quieren ir, y que finalmente no trabajan ni en el hospital de origen ni en el Hospital Isabel Zendal".

Actualmente, el Zendal dispone de 864 profesionales del SERMAS y 154 externos para atender un total de 644 camas, según la información facilitada a los sindicatos en la Mesa Sectorial. Por categorías, 67 facultativos, 365 enfermeras, 305 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 11 Técnicos de RX, 7 de Laboratorio, 9 de Farmacia, 54 celadores, 2 Trabajadores Sociales, 22 auxiliares de administración, 1 Enfermera de prevención, 1 Tecnico Prevención, 11 supervisoras unidad, 1 de área y 5 cargos directivos.

En total hay 644 camas habilitadas, en el pabellón 2, 192 de hospitalización, 16 UCI y 52 de cuidados intermedios, y en el pabellón 1, 384 camas de hospitalización. La previsión es llegar a las 800 camas abiertas en breve y se está preparando, por si hiciera falta, el pabellón 3.

Tal y como han destacado desde CC.OO., el Hospital Universitario La Paz tiene 1.308 camas, su plantilla estructural es de 4.950 profesionales sanitarios (solo sanitario) y 1.142 personal facultativo (médicos) y 2.062 enfermeras, matronas y fisioterapeutas. A esto se suma el personal de gestión y servicios (celadores, limpieza, administrativos, etcétera), hacen un total de 6.713 profesionales, incluidas las jefaturas sanitarias (más médicos y enfermeras) y las no sanitarias.

EL ZENDAL ACOGE A 400 PACIENTES

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha trasladado este jueves que el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal atiende en estos momentos "a unos 400 pacientes, contando con el Pabellón 2 a pleno rendimiento y 3 controles de enfermería del Pabellón 1 abiertos".

"Este hospital está demostrando su razón de ser. Un hospital a disposición del resto de hospitales para derivar pacientes Covid, liberando así puestos de Urgencias y camas. Está cumpliendo el objetivo para el que se diseñó, agrupar los pacientes Covid-19, ofreciéndoles espacios abiertos y amplios que permiten su movilidad, con ventilación y renovación del aire cada 5 minutos", ha aseverado.

Así, el titular de Sanidad cree que "por encima del ruido y de los ataques injustificados", hay "un hospital que ha tratado ya más de 850 pacientes con el mejor conocimiento y los mejores medios y profesionales".