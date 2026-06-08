Sindicatos de Policía aseguran que el dispositivo para visita del Papa deja a Madrid "bajo mínimos operativos"

Archivo - Vehículo de la Policía Municipal de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los principales sindicatos de Policía Municipal de Madrid han hecho un balance inicial de la primera fase de la visita del Papa León XIV a la capital, la cual consideran que se ha saldado con la evidencia de que el dispositivo planteado por las autoridades ha dejado "bajo mínimos operativos" los distritos madrileños debido también a la negativa de algunos agentes de cumplir con horas extra.

Los sindicatos habían animado a los agentes a negarse a trabajar horas extras como herramienta de presión al Ayuntamiento en medio de negociaciones para un nuevo convenio que regule precisamente las horas extra, tenga en cuenta la conciliación y recoja mejoras para el colectivo como ya se ha hecho con otros servicios municipales.

Aunque reconocen que la situación actual viene motivada por la visita del Papa a Madrid, apuntan igualmente que "este tipo de escenarios se reproduce con frecuencia para atender eventos promovidos por intereses privados", planteando en este punto la duda de "cuál es el retorno directo que obtiene el Ayuntamiento".

Así las cosas, los sindicatos han aprovechado la ocasión para poner sobre la mesa la posibilidad de "abrir un debate serio sobre la financiación de estos dispositivos" e incluso plantean una tasa o mecanismo de compensación que corra a cargo de los promotores y organizadores de eventos para sufragar el coste de los dispositivos de seguridad.

Estos recursos obtenidos podrían destinarse a reforzar los servicios de seguridad, emergencias, limpieza y movilidad asociados a estos acontecimientos, evitando que ello suponga detraer efectivos de los servicios ordinarios que diariamente se prestan en los distritos, según recalcan en un comunicado conjunto los sindicatos CPPM, PLS, CSIT-Unión Prefionale, UPM y SNL-UGT.

COBERTURA ESCASA PARA LOS DISTRITOS

Así, en medio de la visita del Papa a Madrid, los numerosos conciertos de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano y otros eventos en la capital este fin de semana --elecciones en el Real Madrid y segunda vuelta de las presidenciales en Perú, entre otros-- los sindicatos han concluido que "para atender estos dispositivos extraordinarios los distritos han visto reducidos sus efectivos".

En concreto, señalan que en San Blas-Canillejas tan solo estaban disponibles cinco patrullas para garantizar simultáneamente tanto la seguridad del distrito como la cobertura del concierto de Bad Bunny, cuando habitualmente estos eventos requieren un despliegue "significativamente superior".

En la misma línea, en la tarde del sábado en Carabanchel tan solo hubo cuatro patrullas para atender las necesidades ordinarias de la zona, tres de las cuales se centraron en asumir la cobertura de un evento en el Palacio Vistalegre.

NO BUSCAN PRIVILEGIOS

Los sindicatos han recordado que las tensiones con el Ayuntamiento de Madrid vienen de la negociación para un nuevo acuerdo que recoja las reivindicaciones del sector, que en ningún caso "persiguen privilegios ni tratos de favor".

"Conviene recordar que nuestras reivindicaciones no persiguen privilegios ni tratos de favor. Lo que reclamamos es el reconocimiento de unos derechos y unas condiciones laborales que ya han sido reconocidos a otros colectivos municipales", apuntan.

De hecho, han rescatado lo ocurrido la semana pasada, cuando los Bomberos de Madrid se declararon en conflicto con la Administración y, "en un breve espacio de tiempo se alcanzó un acuerdo satisfactorio que permitió atender las principales reivindicaciones de dicho colectivo".

En esta comparación, los sindicatos lamentan que la situación de la Policía Municipal de Madrid sigue siendo "muy diferente" y, en su caso, las propuestas planteadas en dicha Mesa de Negociación por el Ayuntamiento han sido "claramente insuficientes y alejadas de las necesidades reales de la plantilla".