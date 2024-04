Sindicatos de la Sanidad creen que el incentivo económico a médicos no solucionará el déficit de profesionales

Critican falta de información y consenso y que se deje fuera a otras categorías profesionales



11 Abr.

Sindicatos de la Sanidad madrileña han trasladado este jueves sus reticencias ante el anuncio de la Comunidad de incentivar desde mayo con 500 euros al mes a los médicos de Familia y pediatras que trabajen o se incorporen a centros de salud de difícil cobertura y, si bien aplauden en algunos casos la medida, denuncian la falta de información y que se deje fuera a otras categorías profesionales, si bien creen que no solucionará el déficit de profesionales en este primer nivel asistencial.

En concreto, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado este anuncio durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, de modo que el sueldo de los médicos de Atención Primaria de la región podrán alcanzar entre 56.000 y 63.880 euros anuales, ya que se suman a otras medidas contempladas en el Plan Integral de Mejora de Atención Primaria.

El objetivo del Gobierno regional es retener y atraer a los profesionales, especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, y cubrir principalmente las plazas de difícil cobertura en el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña. Se entiende por centro de difícil cobertura aquel que tiene un porcentaje de población atendida por encima del 80% y que tiene el 20 % de las plazas, vacantes o más sin cubrir.

De este modo, la medida planteada por la presidenta regional afectaría a entre 20 y 25 centros de salud de la región, según cálculos de la Consejería de Sanidad, desde donde en cualquier caso matizan que se trata de un tema "vivo" que puede variar día a día.

RETICENCIAS DE LOS SINDICATOS

Desde Amtys, sindicato médico que protagonizó la pasada legislatura cuatro meses de huelga para reclamar mejoras para acabar con la sobrecarga de médicos de familia y pediatras en este primer nivel asistencial, se ha aplaudido este nuevo incentivo, aunque ha indicado que "es importante saber cuál es la categorización de centros caídos para poder valorar verdaderamente esta medida".

"Ojalá que esta medida se hubiera puesto en marcha antes y hubiera impedido que algunos centros estuvieran hoy en una situación límite", ha destacado la presidenta de Atención Primaria de Amyts y médica de Familia, Isabel Vázquez.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de CC.OO. Sanidad Madrid, Mariano Martín-Maestro, ha explicado que el sindicato esperará a saber realmente cómo quieren implementarse este incentivo para valorarlo pero, en cualquier caso, ha censurado que el Gobierno regional haya obviado "una vez más" el derecho fundamental a la negociación colectiva.

"Los representantes legalmente elegidos de los trabajadores no hemos sido ni siquiera previamente informados", ha indicado el portavoz, que ha resaltado que "desde hace más de dos años y medio" siguen a la espera de llegar a un acuerdo para intentar consensuar "cuáles son esos centros de difícil cobertura". Igualmente, ha recordado, están pendientes todavía de otras mejoras retributivas y laborales "anunciadas a bombo y platillo desde hace años" para los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pero que "todavía no se ha implementado ninguna de ellas". "Cabe recordar que seguimos a la espera de las 35 horas semanales", ha zanjado.

Por su lado, el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos de Madrid, Julián Ordoñez, ha saludado "cualquier iniciativa que vaya encaminada a solventar los problemas graves que tiene la Sanidad madrileña" pero ha incidido que estos incentivos económicos son "una solución parcial" y dirigidos únicamente a una determinada categoría profesional.

"Nos parece otro nuevo error porque se está viendo el problema de forma muy parcial y no podemos estar de acuerdo con cómo se hacen las cosas, ni cómo se van a hacer, ni con el resultado que hasta ahora se ha demostrado que no ha sido, por decirlo suavemente, en ningún modo solucionador de problemas", ha indicado a Europa Press. Asimismo, ha indicado que espera que todas estas medidas económicas "se auditen de forma correcta para que sean bien utilizadas y no se produzcan efectos contrarios" a los que se están buscando.

Para Rosa Vicente, secretaria del Área de Sanidad de CSIT Unión Profesional, se trata de un anuncio "estrambótico" y ha recalcado que esta medida "no viene a incrementar el número de médicos que hay en los centros de salud y en Atención Primaria del Sermas" sino solo a "cambiarlos de sitio" a los que ya trabajan en este primer nivel asistencial.

"Es cambiar el problema de sitio", ha señalado en declaraciones a Europa Press. Igualmente, ha lamentado la falta de información a los sindicatos, que ayer mantuvieron una reunión con la Gerencia de Atención Primaria pero en la que no se les comunicó nada. "Parece que aquí lo que interesa es que la presidenta tenga titulares para poder salir en los medios, porque otra explicación no tiene", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que el problema de la Atención Primaria "no está solo en médicos de familia o en Enfermería" sino que también hay déficit en el resto de profesionales. "Esto no es más que una medida de las muchas que están tomando últimamente, sin consensuar con los profesionales, sin haber debatido ni siquiera informando a las organizaciones sindicales, y que el problema estructural de base no se va a solucionar con dinero. Hay que incentivar económicamente a los profesionales, pero también hay que tomar otro tipo de medidas", ha insistido.

Por su lado, el presidente de CSIF Sanidad Madrid, Enrique Fernández, ha recalcado que este nuevo incentivo no solucionará el problema de fondo de adhesión a Atención Primaria y ha recordado que ya hubo un incremento retributivo en estas categorías de 500 euros en el Plan Integral de Mejora de Atención Primaria 2022-23 en ambos conceptos y "se ha demostrado que ha sido insuficiente para solucionar el problema de la falta de facultativos".

Igualmente, ha recordado que no se contemplan incentivos económicos para otra categoría deficitaria como es la Enfermería. "Hay que recordar además que el resto de profesores de atención primaria y de las unidades de apoyo sean fisioterapeutas, matronas, trabajadores sociales, odotólogos o higienistas bucodontales que realizan su labor en turno de tarde y no reciben ninguna compensación por no poder conciliar vida familiar y laboral por trabajar en dicho turno", ha indicado.

En concreto, el Gobierno regional pondrá en marcha otra serie de iniciativas para los profesionales de Enfermería. Entre ellas figuran la prioridad en la oferta formativa de cursos de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, la aplicación de un incremento de un 50% de puntuación por mes trabajado para la bolsa de contratación, o la propuesta de incrementar los puntos por haber prestado servicios en estos centros para futuras Ofertas Públicas de Empleo (OPE) o cualquier otro proceso selectivo.