Sindicatos de Sanidad piden "respeto" para profesionales y mejorar sus condiciones ante el "maltrato constante"

Consideran que no es el momento de relajar medidas pese al impacto económico de la Covid

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid --Satse, CC.OO., Amyts, CSIT Unión Profesional Y UGT-- se han concentrado esta mañana frente al Hospital Clínico San Carlos para pedir que se trata con "respeto" a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid y que se mejoren sus condiciones de trabajo ante el "maltrato constante" que sufren.

Así, decenas de personas se han reunido en la puerta G del Hospital, donde se han podido ver carteles con frases como 'La vocación no justifica la explotación' o en los que pedían mayores ofertas públicas de empleo para sanitarios.

Los representantes sindicales han leído un manifiesto conjunto en el que han expresado que "basta ya" de la situación "insostenible" que viven los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). "No es el coronavirus el enemigo a combatir, es la Administración que nos ignora, que recorta nuestros derechos y libertades, que nos trata como meros números sin derecho a replicar", han denunciado.

"Hoy hemos venido a decirle a esos cargos que se esconden en despachos que den la cara, que asuman sus errores y dejen de tomarnos el pelo", ha lanzado una portavoz, a lo que ha añadido que los cinco sindicatos están "hartos" de tener un diálogo "totalmente estéril" con la Comunidad de Madrid.

Los profesionales sanitarios también han aludido a los traslados "forzosos" al Hospital Isabel Zendal y han criticado que se estén "desmantelándolos servicios para llevarse a los compañeros". "Muchos de ellos van obligados porque dijeron que fueran voluntarios y no reunieron los voluntarios suficientes", han criticado.

También, han exigido que se cumplan los acuerdos de la Mesa Sectorial de Sanidad y han asegurado que quieren negociar porque están "hartos de la libre interpretación que se hace para perjudicar a los trabajadores".

"Por la dignidad y el respeto a los profesionales de la sanidad pública madrileña. De nada sirve que me tiren flores mientras me pisan el cuello, no nos merecemos el trato que la Comunidad de Madrid nos da", han destacado.

Por su parte, el portavoz del sindicato de enfermeros de Madrid (SATSE), Jesús García, ha señalado en declaraciones a los medios que la principal reivindicación que defienden es que se trate "con respeto" a los profesionales que están prestando servicios en hospitales, Atención Primaria, Summa 112 o residencias públicas de la región y a los que les llevan "faltando el respeto desde que empezó la pandemia".

En esta línea, ha reprochado que no se haya mejorado "ni una sola de sus condiciones laborales", sin gratificaciones y que no se respeten las bolsas de trabajo. "Seguimos sin tener las 35 horas en la Comunidad de Madrid y todo encima rompiendo por parte de la Administración unilateralmente cualquier posibilidad de negociación para mejorar sus condiciones", ha apuntado.

PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN EN VACUNAS

El portavoz de SATSE ha hablado del proceso de vacunación y ha dicho que ha existido un "gran problema de planificación" cuando pese a que se vacunaron personas que no estaban entre los colectivos prioritarios hay todavía "gente de primera línea sin vacunar".

Asimismo, y pese a afirmar que entiende el impacto económico de la pandemia en hosteleros, autónomos o trabajadores, ha considerado que no es el momento de relajar las medidas sanitarias al encontrarse con variantes del virus "incluso más contagiosas".

"Tenían que haber tomado medidas mucho más estrictas antes. Estamos escuchando que quieren salvar la Semana Santa cuando salvar la Navidad nos ha metido en esta tercera ola que ha sido aun peor que la segunda", ha lanzado.

Por ello, García ha sostenido que en la región "los profesionales se sienten maltratados y se están yendo". "Tenemos a profesionales quemados y desmotivados", ha manifestado, a lo que ha añadido que esto influye en procesos como la vacunación o la forma de afrontar una posible cuarta ola.

El portavoz de Satse ha aludido a que o se empiezan a solucionar estos problemas o "vamos a seguir pagándolo con fallecimientos y empeoramiento de enfermedades crónicas" en la región.

En cuanto a la financiación, ha resaltado que Madrid es la tercera comunidad autónoma que "peor paga" en Atención Primaria y la quinta en especializada, así como también se sitúa por la cola en ratios de enfermera paciente por cada 1.000 habitantes.

"Estamos mucho peor que en otras comunidades", ha defendido, a lo que ha añadido que en Madrid "solo se quiere reconocer a los profesionales que se traslada forzosamente al Zendal", pese a que se tendrá que "reconocer a todos los profesionales que llevan desde marzo dejándose su salud física y mental en los hospitales".