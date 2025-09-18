La situación en Gaza anticipa un debate convulso en el primer Pleno ordinario en la Asamblea tras la vuelta de verano

Archivo - Imagen de recurso de la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Los consejeros darán cuenta de la vuelta al cole y el plan antiincendios de la comunidad y llegarán dos textos normativos

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La situación en la Franja de Gaza y sus ramificaciones en España --con el boicot a La Vuelta y Eurovisión como temas principales-- anticipa un debate tenso y convulso, de nuevo, en el primer Pleno ordinario en la Asamblea tras el parón del verano.

La semana pasada la Cámara de Vallecas abría sus puertas con el Debate sobre el Estado de la Región (DER) y se prevé que este jueves continúe Israel siendo uno de los temas centrales, ya que este ha sido el tema principal de choque entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y la izquierda y de ella con el Gobierno central.

Las posiciones de ambos han ido escalando al tiempo que lo han hecho las acusaciones, con una izquierda tachando a Ayuso de "portavoz de Netanyahu" en España, de "embajadora del genocidio" y de "no tener corazón" y un PP afirmando que la próxima propuesta de Más Madrid será marcar a los judíos como los nazis y tachando de "gentuza", "kale borroka" o cercanos al "yihadismo" a los que promovieron el boicot a La Vuelta.

No es un tema nuevo ni ajeno a los debates en la Cámara de Vallecas, ya que desde los atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamás y la posterior represalia de Israel --prolongada desde hace dos años-- ha entrado de lleno en las agendas de los partidos.

En un inicio los choques más duros eran los protagonizados por Ayuso y Más Madrid --a quien apodó 'Hamás Madrid'-- pero con la escalada en la Franja y la toma de posición del Gobierno central contra el "genocidio", la situación en Oriente Medio ha pasado a ser trasversal y capaz de opacar el resto de temas.

VUELTA, EUROVISIÓN Y COLEGIOS

Esta semana, concretamente, los vértices de Gaza que han copado la actualidad han sido el boicot a La Vuelta, la retirada de RTVE de Eurovisión si Israel participa, la petición de que este estado no participe en competiciones internacionales y las quejas de profesores por habérseles pedido retirar banderas palestinas de los colegios.

Este miércoles Ayuso cargaba contra un Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, que utiliza "la kale borroka para mantenerse en el poder", tras las últimas protestas propalestinas durante La Vuelta Ciclista, bajo el manto de "supuestas causas humanitarias".

Así lo expresó tras el Consejo de Gobierno, que se celebró en Alcalá de Henares, donde ha alertado de la "pérdida de legitimidad inédita" del Estado con un Ejecutivo que "blanquea a Hamás", que "demoniza a la única democracia de todo Oriente Próximo" y que "está glorificando a regímenes que no tendrían ningún escrúpulo en encarcelar, torturar o asesinar a quienes aquí agitan banderas palestinas o de cualquier signo".

En cambio, tanto PSOE como Más Madrid han cargado contra la mandataria regional por no tachar de "genocidio" lo desplegado por Israel en la Franja y ponían en el foco las quejas de profesores a los que habrían pedido que retiraran banderas palestinas de colegios.

Ayuso negaba que hubiera ninguna instrucción para retirarlas al tiempo que el PSOE movilizaba a cuadros nacionales como Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial), Óscar López (Transformación Digital) o Patxi López (portavoz en el Congreso) para cargar contra Madrid.

SESIÓN DE CONTROL

Más allá de esto, el Pleno comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del exdiputado de la Asamblea Carlos Zorí y le seguirá la sesión de control a la mandataria autonómica. En ella Vox pedirá una valoración sobre el seguimiento que se hace de los menores extranjeros no acompañados y el PP hará lo propio con los avances producidos en el desarrollo del circuito de la Fórmula 1 en Madrid. PSOE y Más Madrid preguntarán por la "situación política actual" y "los objetivos del Gobierno para los próximos meses".

Tras ello será el turno de las dirigidas a los consejeros que versarán, entre otros, de Equipo Económico, sobre ciberseguridad, los servicios hospitalarios en verano, los costes de crianza o Palestina. En este Pleno habrá por primera vez una silla vacía en los asientos del Gobierno regional: la del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien se ha apartado temporalmente para tratarse un cáncer.

Tras el control al Ejecutivo regional se debatirá la aprobación por lectura única del Proyecto de Ley por el que la Comunidad de Madrid quiere agilizar la convocatoria de selección de funcionarios interinos en la Administración de Justicia "ante la falta de funcionarios de carrera cuyas plazas no han sido convocadas".

En la actualidad, aproximadamente el 26% de la plantilla de empleados de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid --7.328 puestos de trabajo en 569 centros-- está compuesta por interinos.

A renglón seguido se hará lo propio con la Iniciativa Legislativa Popular registrada por la Plataforma Autonómica por la Climatización y Adecuación de los Centros Educativos Públicos y activada por el PSOE.

La misma incluye la elaboración de un protocolo para hacer frente a situaciones de "adversidad climática y medioambiental" para "minimizar el incremento de riesgo de estrés térmico por calor y frío", una estrategia de rehabilitación integral de los centros públicos y sus entornos así como la reversión a cada centro público el ahorro energético que anualmente logre como financiación añadida a la prevista.

INCENDIOS Y VUELTA AL COLE, EN LAS COMPARECENCIAS

A continuación dos clásicos del fin del verano llegarán en las comparecencias de los consejeros. Un año más, por voluntad propia, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, comparecerá sobre el regreso de los estudiantes a las aulas.

En esta ocasión la vuelta al cole llegaba marcada por el despliegue de dos nuevas medidas: la prolongación de la estancia de los alumnos en los colegios con una jornada partida como norma general y el límite al uso individual de pantallas y dispositivos digitales.

Por su parte, el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, dará cuenta del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad (INFOMA) durante este verano y se prevé que ponga el acento en el fuego Tres Cantos en agosto para cuyos afectados la Comunidad ha ofrecido ayudas.

Además, se augura un debate tenso, ya que los incendios han sido uno de los caballos de batalla de la izquierda contra el PP durante el verano. A esto se suma la concentración de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid este jueves frente a la Asamblea.

VELO ISLÁMICO Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, EN LAS PNL

A continuación seguirán las citadas comparecencias que darán paso a las Proposiciones No de Ley (PNL). En estas Vox tratará que la Asamblea pida a la Comunidad prohibir el hijab en edificios y espacios públicos --incluidos colegios--, Más Madrid buscará el consenso para pedir que se financien desde la Comunidad rutas escolares en transporte urbano para ciudades de más de 50.000 habitantes y un a colegios profesionales de abogacía protocolo general para proteger a las personas no propietarias de su vivienda habitual o propietarias frente a abuso inmobiliario.

PP, por su parte, sacará adelante con su mayoría absoluta su PNL centrada en mostrar su rechazo a la financiación singular de Cataluña, la exigencia de que se reforme el sistema de financiación autonómica y cargar contra la "ruptura del régimen común de financiación" y "cualquier modelo que privilegie a unas CCAA en detrimento de otras".